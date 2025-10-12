Pod mostom našli telo bez známok života
Totožnosť ženy zatiaľ nezistili.
Bratislavská polícia zasahovala v nedeľu doobeda na Antolskej ulici v Bratislave. Ako uviedla bratislavská krajská polícia na Facebooku, pod mostom vedúcim ponad vodný tok Chorvátskeho ramena našli ženské telo bez známok života.
Prípadom sa zaoberá okresná polícia Bratislava V. Totožnosť ženy je zatiaľ neznáma, na miesto privolali aj obhliadajúceho lekára.
"Predmetná udalosť je v štádiu preverovania," dodala polícia.
Puškárová: Hlas-SD pôjde do volieb sám, nie v bloku so Smerom
Hlas-SD pôjde do volieb samostatne. Nevytvorí blok so Smerom-SD. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady SR Paula Puškárová.
Polícia upozorňuje na prepadnutú vozovku, cestu uzavreli
Úsek je neprejazdný v oboch smeroch.
Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu v súčasnej podobe
Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny.
Pellegrini sa stretol s Gašparom, nemá voči nemu nedôveru
Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode.