Zelenskyj požaduje kroky proti „leteckému teroru“ Moskvy
- DNES - 13:54
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo po tom, čo Rusko na jeho krajinu tento týždeň podniklo viac než 4000 vzdušných útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Moskva si dovoľuje eskalovať svoje útoky a otvorene zneužíva fakt, že svet sa zameriava na zabezpečenie mieru na Blízkom východe,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
„Práve preto nemožno pripustiť žiadne oslabenie tlaku.
Sankcie, clá a spoločné akcie proti kupcom ruskej ropy – tým, ktorí financujú túto vojnu – musia zostať na stole,“ povedal.
Tento prístup by mohol vydláždiť cestu k trvalému mieru pre Európu, dodal ukrajinský prezident. „Svet to môže zaručiť súbežne s mierovým procesom na Blízkom východe,“ podotkol.
Ukrajina už dlho vyzýva na sankcie, a to aj voči Číne a Indii, ktoré patria medzi najdôležitejších odberateľov ropy Ruska, pripomína DPA.
Rusko podľa Zelenského zintenzívnilo svoj „letecký teror voči našim mestám a komunitám a zintenzívnilo útoky na našu energetickú infraštruktúru“. Len za úplnynulý týždeň podľa neho Moskva nasadila proti Ukrajine vyše 3100 dronov, 92 rakiet a približne 1360 kĺzavých bômb.
„Včera v Konsťantynivke zabila letecká bomba v kostole dieťa,“ napísal Zelenskyj.
Úrady hlásili celkovo štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti,
vrátane dvoch v Konsťantynivke a dvoch v Chersonskej oblasti.
Rusko počas celého týždňa zaplavilo Sumskú, Charkovskú a Doneckú oblasť terorom, uvádza sa v videu, ktoré taktiež zverejnil Zelenskyj, dodáva DPA.
