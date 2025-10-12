  • Články
Nedeľa, 12.10.2025Meniny má Maximilián
Pellegrini sa stretol s Gašparom, nemá voči nemu nedôveru

  • DNES - 13:08
  • Bratislava
Pellegrini sa stretol s Gašparom, nemá voči nemu nedôveru

Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode.

Voči jeho osobe nemá nedôveru. Tvrdí, že tú by mal v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré je Gašpar kritizovaný, nemohol zatiaľ vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii TA3 V politike.

Služba, ktorú vedie vo vzťahu ku mne - dostávam informácie, ktoré potrebujem. Padá pod zodpovednosť premiérovi, ktorý je zaňho zodpovedný, jeho dôveru má. Ja, ak by som mal mať nedôveru voči riaditeľovi SIS, tak za zlyhania služby, ale nie za takéto veci, ktoré som zatiaľ nemohol vyhodnotiť ako veľký škandál, aj keď sa to tak zase opäť prezentuje,“ skonštatoval.

Prezident upozornil na to, že dôvody, aby konal, pokiaľ tak nerobí premiér, by museli byť veľmi závažné. Zároveň poukázal na to, že so SIS majú naplno spolupracovať všetky najrelevantnejšie zahraničné tajné služby. SIS podľa jeho slov dokonca predsedá rozviednym službám okolitých krajín. „To sa nám dostalo ako veľkej dôvery,“ okomentoval.

Témou bola aj analýza vakcín proti COVID-19, ktorú vykonala Slovenská akadémia vied (SAV). O jej vykonanie požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Pellegrini považuje za chybu, že o správe k analýze SAV vláda nerokovala. Myslí si, že je nezodpovedné, ak si kabinet objedná analýzu u etalónovej výkladnej skrine v rámci vedy a potom ju možno z dôvodu, že sa mu nepáči výsledok, odmietne prerokovať. Vyhlásil, že bude vždy stáť na strane vedy a výskumu.

Zdroj: Info.sk, TASR
