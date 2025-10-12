Pellegrini: Predčasné voľby by neboli riešením
Prezident sa vyjadril aj k útokom voči jeho osobe.
Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že vláda chce dovládnuť celé obdobie do riadnych parlamentných volieb. Nevníma snahy o predčasné voľby. Deklaroval, že ani on nepodniká kroky, ktoré by k tomu viedli. Myslí si, že predčasné voľby by neboli riešením. Nevidí alternatívu, ktorá by pre Slovensko priniesla zázrak. Obáva sa, že predčasné voľby by krajinu dostali do väčšej nestability. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.
„Ja dnes nevidím ucelenú špičkovo, programovo, odborne pripravenú alternatívu, ktorá by okamžite mohla vymeniť túto vládu a priniesla by pre Slovensko zázrak. Žiaľ, nevidím to tam. Keby boli predčasné voľby dnes, tak si myslím, že by nás dostali do stavu, ktorý sme tu mali v rokoch 2020 až 2023 - nesúrodá koalícia, hádky od rána do večera,“ skonštatoval.
Hlava štátu však upozornila na to, že jeho vyjadrenia o tom, že neexistuje dobre pripravená alternatíva, neznamenajú, že kriticky chváli súčasnú vládnu koalíciu. Je presvedčený, že by mohla urobiť niečo viac. Myslí si, že vnútornými hádkami a pnutím sa až tak veľmi nelíši od tej predchádzajúcej.
Pellegrini sa vyjadril aj k útokom voči jeho osobe. Dotyčným odkázal, že im to nepomôže zakryť ich neúspechy alebo neschopnosti. Komentovať bližšie nechcel kritické vyjadrenia na jeho osobu zo strany lídra koaličnej SNS Andreja Danka a ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Myslí si, že by sa mali v prvom rade sústrediť na riešenie problémov krajiny. Hovoril tiež o financovaní jeho kampane pred prezidentskými voľbami. Nerozumie, prečo tak rezonuje pôžička na kampaň od firmy jeho sestry. Tú považuje za správnu. Poukázal pri tom na to, že jeho sestra nie je ani lobista, ani oligarcha. Upozornil i na to, že pri kampani administratívne pochybil, začo dostal pokutu, ktorú obratom zaplatil. Deklaroval, že v prípade, ak sa mu peniaze z pokuty pre imunitu vrátia, pošle ich Lige proti rakovine.
Hlava štátu reagovala aj na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že by bolo vhodné presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Chce poznať dôvod. Myslí si, že ak má diskusia o tomto návrhu pokračovať, treba dôvod poznať. Hovoril aj o vzťahoch s ČR. Verí, že vláda pod vedením Andreja Babiša obnoví spoločné stretnutia na vládnej úrovni. Myslí si, že po zmene na premiérskom kresle v ČR môže novú dynamiku dostať aj V4.
