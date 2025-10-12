  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 12.10.2025Meniny má Maximilián
14°Bratislava

Pellegrini: Predčasné voľby by neboli riešením

  • DNES - 13:02
  • Bratislava
Pellegrini: Predčasné voľby by neboli riešením

Prezident sa vyjadril aj k útokom voči jeho osobe.

Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že vláda chce dovládnuť celé obdobie do riadnych parlamentných volieb. Nevníma snahy o predčasné voľby. Deklaroval, že ani on nepodniká kroky, ktoré by k tomu viedli. Myslí si, že predčasné voľby by neboli riešením. Nevidí alternatívu, ktorá by pre Slovensko priniesla zázrak. Obáva sa, že predčasné voľby by krajinu dostali do väčšej nestability. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.

Ja dnes nevidím ucelenú špičkovo, programovo, odborne pripravenú alternatívu, ktorá by okamžite mohla vymeniť túto vládu a priniesla by pre Slovensko zázrak. Žiaľ, nevidím to tam. Keby boli predčasné voľby dnes, tak si myslím, že by nás dostali do stavu, ktorý sme tu mali v rokoch 2020 až 2023 - nesúrodá koalícia, hádky od rána do večera,“ skonštatoval.

Hlava štátu však upozornila na to, že jeho vyjadrenia o tom, že neexistuje dobre pripravená alternatíva, neznamenajú, že kriticky chváli súčasnú vládnu koalíciu. Je presvedčený, že by mohla urobiť niečo viac. Myslí si, že vnútornými hádkami a pnutím sa až tak veľmi nelíši od tej predchádzajúcej.

Pellegrini sa vyjadril aj k útokom voči jeho osobe. Dotyčným odkázal, že im to nepomôže zakryť ich neúspechy alebo neschopnosti. Komentovať bližšie nechcel kritické vyjadrenia na jeho osobu zo strany lídra koaličnej SNS Andreja Danka a ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Myslí si, že by sa mali v prvom rade sústrediť na riešenie problémov krajiny. Hovoril tiež o financovaní jeho kampane pred prezidentskými voľbami. Nerozumie, prečo tak rezonuje pôžička na kampaň od firmy jeho sestry. Tú považuje za správnu. Poukázal pri tom na to, že jeho sestra nie je ani lobista, ani oligarcha. Upozornil i na to, že pri kampani administratívne pochybil, začo dostal pokutu, ktorú obratom zaplatil. Deklaroval, že v prípade, ak sa mu peniaze z pokuty pre imunitu vrátia, pošle ich Lige proti rakovine.

Hlava štátu reagovala aj na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že by bolo vhodné presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Chce poznať dôvod. Myslí si, že ak má diskusia o tomto návrhu pokračovať, treba dôvod poznať. Hovoril aj o vzťahoch s ČR. Verí, že vláda pod vedením Andreja Babiša obnoví spoločné stretnutia na vládnej úrovni. Myslí si, že po zmene na premiérskom kresle v ČR môže novú dynamiku dostať aj V4.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pellegrini sa stretol s Gašparom, nemá voči nemu nedôveru

Pellegrini sa stretol s Gašparom, nemá voči nemu nedôveru

DNES - 13:08Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode.

Medvedica zaútočila na dvoch mužov, oboch pohrýzla

Medvedica zaútočila na dvoch mužov, oboch pohrýzla

DNES - 11:52Domáce

Jeden z mužov medvedicu zastrelil.

Väzeň sa nevrátil z pobytu mimo väzenia, polícia vyhlásila pátranie

Väzeň sa nevrátil z pobytu mimo väzenia, polícia vyhlásila pátranie

DNES - 11:04Domáce

Väzeň je nezvestný od sobotňajšieho popoludnia.

SK8 vyzvalo premiéra na rokovanie k téme presunu volieb, žiada riadny dialóg

SK8 vyzvalo premiéra na rokovanie k téme presunu volieb, žiada riadny dialóg

DNES - 10:49Domáce

Združenie Samosprávne kraje Slovenska vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica na rokovanie o ním navrhovanom oddialení regionálnych volieb.

Vosveteit.sk
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistíTvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovaliČo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobreAsteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dníLekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológovPlanéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP