Čína obviňuje USA z pokrytectva po Trumpovej hrozbe zvýšenia ciel

  • DNES - 12:01
  • Peking
Čína v nedeľu označila najnovšie plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce prudko zvýšiť clá na čínsky tovar, za pokrytecké.

Zároveň pohrozila odvetnými opatreniami a obhajovala svoje rozhodnutie sprísniť kontroly vývozu vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a Reuters.

Postoj Číny je konzistentný,“ uviedlo ministerstvo obchodu na webovej stránke. „Nechceme colnú vojnu, ale ani sa jej nebojíme.“

USA podľa čínskeho ministerstva dlhodobo zneužívajú princíp národnej bezpečnosti na kontrolu vývozu, uplatňujú diskriminačné opatrenia voči Číne a jednostranne rozšírili svoju jurisdikciu na produkty, ako sú polovodiče a počítačové čipy. Obvinilo tiež USA z narúšania globálnych dodávateľských reťazcov a vyzvalo Washington, aby napravil svoje „nesprávne praktiky“, dodržal výsledky minulých obchodných rokovaní a vyriešil vzájomné obavy prostredníctvom dialógu.

Ide o prvý oficiálny komentár Číny k Trumpovej hrozbe, že zvýši clá na dovoz z ázijskej krajiny od 1. novembra o 100 % v reakcii na nové čínske obmedzenia vývozu vzácnych zemín, ktoré sú životne dôležité pre širokú škálu produktov. Trump uviedol tiež, že nevidí dôvod na stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Trump od nástupu do úradu v januári zvýšil clá na dovoz od mnohých obchodných partnerov USA v snahe získať ústupky. Čína bola jednou z mála krajín, ktoré neustúpili a spoliehali sa na svoj ekonomický vplyv. „Časté uchyľovanie sa k hrozbe vysokých ciel nie je správny spôsob, ako vychádzať s Čínou,“ uviedlo ministerstvo obchodu.

Okrem stopercentného cla Trump pohrozil Číne, že zavedie kontroly vývozu „kritického softvéru“, bez toho, aby špecifikoval, čo to znamená. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia „prímeria“ v colnej vojne, na ktorom sa dohodli v máji, keď znížili vzájomné clá o 115 %.

Čo sa týka vzácnych zemín, čínske ministerstvo vyhlásilo, že vývozné licencie budú udeľované na legitímne civilné použitie, pričom poznamenalo, že tieto minerály majú aj vojenské využitie. Nové nariadenia však zahŕňajú požiadavku, aby zahraničné spoločnosti získali súhlas čínskej vlády aj na vývoz tovaru, ktorý obsahuje vzácne zeminy pochádzajúce z Číny, bez ohľadu na to, kde sa produkty vyrábajú.

Čína sa podieľa takmer 70 % na svetovej ťažbe vzácnych zemín a kontroluje približne 90 % ich globálneho spracovania. Prístup k nim je kľúčovým bodom sporu v obchodných rokovaniach medzi Washingtonom a Pekingom. Čínske kontroly vývozu zasiahli nielen amerických, ale aj európskych a iných výrobcov.

Podľa čínskeho ministerstva obchodu USA ignorujú obavy Pekingu aj tým, že zavádzajú nové prístavné poplatky pre čínske lode, ktoré nadobudnú účinnosť v utorok (14. 10.). Čína v piatok (10. 10.) oznámila, že v reakcii na to zavedie prístavné poplatky na americké lode.

Obnovené obchodné napätie medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami otriaslo trhmi a spôsobilo prepad akcií veľkých technologických spoločností, znepokojilo zahraničné firmy závislé od čínskych vzácnych zemín a magnetov a mohlo by zmariť samit medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom, ktorý je predbežne naplánovaný na koniec tohto mesiaca.

Zdroj: Info.sk, TASR
