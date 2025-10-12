  • Články
Medvedica zaútočila na dvoch mužov, oboch pohrýzla

  • DNES - 11:52
  • Liptovská Porúbka
Jeden z mužov medvedicu zastrelil.

V piatok (10. 10.) došlo v obci Liptovská Porúbka pri Liptovskom Mikuláši k útoku mladej medvedice na dvojicu poľovníkov. Informoval o tom portál noviny.sk s tým, že jeden z mužov medvedicu zastrelil.

Pri útoku šelmy utrpeli obaja muži hryzné poranenia, jeden o niečo vážnejšie. K útoku malo dôjsť neďaleko poľovníckeho posedu na voľnom priestranstve.

Medvedicu mal napokon v sebaobrane zastreliť jeden z mužov.

Incident vyšetruje aj polícia

Vyšetrovaním incidentu sa zaoberá polícia aj zásahový tím. "Bol kontaktovaný zásahový tím NAPANTu aj polícia, keďže ide o chráneného živočícha a prešetruje sa, či bolo všetko v súlade so zákonom," uviedla pre noviny.sk Správa Národného parku Nízke Tatry.

Jeden z poranených mužov bol hospitalizovaný, druhý sa lieči doma, dodal portál noviny.sk.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
