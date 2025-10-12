  • Články
Nedeľa, 12.10.2025
Tretina reštaurácií eviduje za posledné mesiace pokles zákazníkov

  • DNES - 11:48
  • Bratislava
Celkovo 34 % gastroprevádzok na Slovensku zaznamenalo za posledných 12 mesiacov pokles návštevnosti.

Viac zákazníkov zaznamenalo 18 % reštaurácií a 38 % sa ich počet nezmenil. Vyplýva to z jesenného prieskumu Food barometer spoločnosti Edenred, ktorého sa zúčastnilo 121 gastroprevádzok na Slovensku.

Gastrosegment prechádza ďalšou fázou prispôsobovania sa. Menej návštevníkov a pomalší rast tržieb treba vnímať ako odraz zmeneného správania zákazníkov spôsobený tlakom na ich rodinné rozpočty. Nejde o pokles záujmu o gastronómiu,“ uviedla PR riaditeľka spoločnosti Lívia Bachratá.

V súčasnosti svoje tržby vníma pozitívne 55 % podnikov, vlani to však bolo 77 %. Ďalších 36 % reštaurácií hodnotí aktuálne tržby skôr negatívne a šesť percent veľmi negatívne, pričom minulý rok to boli iba dve percentá. Naopak, veľkú spokojnosť s tržbami zaznamenali tri percentá prevádzok. Jednou z najväčších položiek, ktorým čelia reštaurácie, sú rastúce náklady na suroviny, a to vyše 77 %. Ďalej nasleduje nedostatok kvalitného personálu na úrovni 67,8 %, obmedzená možnosť cenovej politiky s 28,9 %, tlak na ziskovosť s 24 % či hľadanie iných úsporných opatrení s viac ako 20-percentným podielom.

Z prieskumu vyplynulo, že napriek nedostatku personálu by svoj režim nemenilo 72 % prevádzok. Na druhej strane, 17 % reštaurácií bolo nútených skrátiť prevádzkovú dobu a 11 % obmedzilo využívanie terasy, prípadne časť vnútorných priestorov. Podniky zároveň priznali, že opätovne zvyšovali ceny, konkrétne 65 % zdvihlo ceny o desatinu a ďalších 12 % o pätinu. Len 18 % prevádzok za posledný rok ceny nemenilo.

Od apríla tohto roka platí aj transakčná daň, z dôvodu ktorej takmer tretina prevádzok požiadala zákazníkov o platbu v hotovosti, aj keď konečné rozhodnutie nechala na nich. Jedno percento uviedlo, že prijíma iba hotovosť. V prípade očakávaní majiteľov podnikov do budúceho roka 40 % z nich nemá starosti a predpokladá, že to zvládnu bez problémov. Naopak, 43 % prevádzok očakáva, že prežijú, ale s ťažkosťami. Takmer každá piata reštaurácia, čo je asi 17 %, má obavy, či vôbec prežije.

Zdroj: Info.sk, TASR
