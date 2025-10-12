SK8 vyzvalo premiéra na rokovanie k téme presunu volieb, žiada riadny dialóg
Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na rokovanie o ním navrhovanom oddialení regionálnych volieb.
Na stretnutí by mal premiér vysvetliť dôvody na takúto úpravu. Združenie žiada riadny dialóg „a nie oznamy na straníckych snemoch“. TASR o tom informovalo združenie SK8.
„Väčšina samosprávnych krajov nesúhlasí s návrhom premiéra Roberta Fica na odloženie komunálnych a regionálnych volieb z jesene 2026 na rok 2027. Takýto krok zasahuje do demokratických princípov a pravidiel právneho štátu. Mandát starostov, primátorov a županov, ako aj poslancov zastupiteľstiev je výsledkom slobodnej vôle občanov. Jeho predĺženie bez priameho mandátu voličov by znamenalo spochybnenie ústavných základov demokracie,“ varovalo združenie.
Ako SK8 doplnilo, akékoľvek zásahy do volebných období sa musia týkať iba tých nasledujúcich, nie aktuálneho volebného obdobia.
Fico v sobotu (11. 10.) na pracovnom sneme Smeru-SD vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SK8, aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Avizoval, že ak by došlo v tejto myšlienke k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
Možné predĺženie súčasného volebného obdobia po sobotňajšom online rokovaní republikovej rady odmietla Únia miest Slovenska (ÚMS). Zároveň uviedla, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu.
Predĺžiť aktuálne volebné obdobie nepovažuje za správne ani šéf ZMOS Jozef Božik. Aké bude konečné stanovisko ZMOS, je podľa Božika predmetom ďalšej diskusie.
