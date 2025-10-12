  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 12.10.2025Meniny má Maximilián
14°Bratislava

SK8 vyzvalo premiéra na rokovanie k téme presunu volieb, žiada riadny dialóg

  • DNES - 10:49
  • Bratislava
SK8 vyzvalo premiéra na rokovanie k téme presunu volieb, žiada riadny dialóg

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na rokovanie o ním navrhovanom oddialení regionálnych volieb.

Na stretnutí by mal premiér vysvetliť dôvody na takúto úpravu. Združenie žiada riadny dialóg „a nie oznamy na straníckych snemoch“. TASR o tom informovalo združenie SK8.

Väčšina samosprávnych krajov nesúhlasí s návrhom premiéra Roberta Fica na odloženie komunálnych a regionálnych volieb z jesene 2026 na rok 2027. Takýto krok zasahuje do demokratických princípov a pravidiel právneho štátu. Mandát starostov, primátorov a županov, ako aj poslancov zastupiteľstiev je výsledkom slobodnej vôle občanov. Jeho predĺženie bez priameho mandátu voličov by znamenalo spochybnenie ústavných základov demokracie,“ varovalo združenie.

Ako SK8 doplnilo, akékoľvek zásahy do volebných období sa musia týkať iba tých nasledujúcich, nie aktuálneho volebného obdobia.

Fico v sobotu (11. 10.) na pracovnom sneme Smeru-SD vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SK8, aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Avizoval, že ak by došlo v tejto myšlienke k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.

Možné predĺženie súčasného volebného obdobia po sobotňajšom online rokovaní republikovej rady odmietla Únia miest Slovenska (ÚMS). Zároveň uviedla, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu.

Predĺžiť aktuálne volebné obdobie nepovažuje za správne ani šéf ZMOS Jozef Božik. Aké bude konečné stanovisko ZMOS, je podľa Božika predmetom ďalšej diskusie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medvedica zaútočila na dvoch mužov, oboch pohrýzla

Medvedica zaútočila na dvoch mužov, oboch pohrýzla

DNES - 11:52Domáce

Jeden z mužov medvedicu zastrelil.

Väzeň sa nevrátil z pobytu mimo väzenia, polícia vyhlásila pátranie

Väzeň sa nevrátil z pobytu mimo väzenia, polícia vyhlásila pátranie

DNES - 11:04Domáce

Väzeň je nezvestný od sobotňajšieho popoludnia.

Šimečka: Dvoch ľudí na Zámockej ulici zavraždili, lebo boli v niečom iní

Šimečka: Dvoch ľudí na Zámockej ulici zavraždili, lebo boli v niečom iní

DNES - 10:31Domáce

Výročie útoku na Zámockej ulici by malo podľa Michala Šimečku pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom.

Prezident: Výročie vraždy na Zámockej ulici je mementom kam môže zájsť nenávisť

Prezident: Výročie vraždy na Zámockej ulici je mementom kam môže zájsť nenávisť

DNES - 10:29Domáce

Výročie vraždy dvoch nevinných ľudí na Zámockej ulici v Bratislave je mementom kam môže nenávisť dospieť, tvrdí Peter Pellegrini.

Vosveteit.sk
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistíTvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovaliČo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobreAsteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dníLekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológovPlanéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP