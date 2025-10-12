  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 12.10.2025Meniny má Maximilián
14°Bratislava

Odborník upozorňuje na zdražovanie poistného: Koľko si priplatíte?

  • DNES - 10:38
  • Bratislava
Odborník upozorňuje na zdražovanie poistného: Koľko si priplatíte?

Zmenu prináša tretí konsolidačný balík a poisťovne tomu prispôsobia výšku poistného.

Poistenie nehnuteľností, domácností, havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie (PZP), ale aj úrazové či cestovné poistenie budú od januára budúceho roka drahšie. Neživotné poistenie totiž bude mať po novom sadzbu dane na úrovni 10 %, v súčasnosti je to 8 %. Rovnako sa zvýši aj odvod z PZP. Zmenu prináša tretí konsolidačný balík a poisťovne tomu prispôsobia výšku poistného, upozornil výkonný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Granden Miloš Lehocký.

Klienti podľa neho v tejto súvislosti nemusia kontaktovať svoju poisťovňu. „Poisťovňa bude zasielať predpisy poistného klientovi a v ich zmysle treba uhrádzať poistné. V novom predpise poistného, najmä pri PZP a havarijnom poistení, môže poisťovňa okrem danej zmeny legislatívy zasielať rozdielnu výšku poistného, kde bude zohľadnená aj škodovosť klienta, prípadne nové sadzby poistenia, ak ide o zmenu k výročiu poistnej zmluvy,“ vysvetlil Lehocký.

Vyčíslil, že zvýšenie odvodu napríklad pri vozidle s PZP na úrovni 220 eur ročne spôsobí, že v budúcom roku poistné zdražie na približne 224 eur. Havarijné poistenie aktuálne vo výške 730 eur bude po novom na úrovni 744 eur. Pri nehnuteľnosti za 150.000 eur a poistnom 110 eur ročne dôjde k zmene na úroveň približne 112 eur.

Poisťovne nemajú podľa odborníka pri týchto zmenách daňových sadzieb na výber. „V prípade, ak sa klient rozhodne neuhradiť novú výšku poistného, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ upozornil Lehocký s tým, že nezaplatenie poistného má za následok jeho zánik. Poisťovateľ má pritom právo na poistné za dobu do zániku poistenia.

Odborník predpokladá, že tieto úpravy poistného privedú mnohých klientov k tomu, že zvýšia záujem o svoje poistné zmluvy. Radí im, aby svoje poistné programy aktualizovali a optimalizovali nielen výšku poistného, ale aj rozsah krytia poistenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čína obviňuje USA z pokrytectva po Trumpovej hrozbe zvýšenia ciel

Čína obviňuje USA z pokrytectva po Trumpovej hrozbe zvýšenia ciel

DNES - 12:01Ekonomické

Čína v nedeľu označila najnovšie plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce prudko zvýšiť clá na čínsky tovar, za pokrytecké.

Tretina reštaurácií eviduje za posledné mesiace pokles zákazníkov

Tretina reštaurácií eviduje za posledné mesiace pokles zákazníkov

DNES - 11:48Ekonomické

Celkovo 34 % gastroprevádzok na Slovensku zaznamenalo za posledných 12 mesiacov pokles návštevnosti.

Ruské závody hromadne prepúšťajú zamestnancov, ekonomika sa spomaľuje

Ruské závody hromadne prepúšťajú zamestnancov, ekonomika sa spomaľuje

VČERA - 13:29Ekonomické

Niektoré z najväčších ruských priemyselných spoločností posielajú zamestnancov na nútenú dovolenku alebo ich prepúšťajú, keďže ekonomika sa spomaľuje, domáci dopyt klesá a export vysychá.

SNS chce oslobodiť niektorých živnostníkov od sociálnych a zdravotných odvodov

SNS chce oslobodiť niektorých živnostníkov od sociálnych a zdravotných odvodov

VČERA - 11:36Ekonomické

Slovenská národná strana chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov.

Vosveteit.sk
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistíTvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovaliČo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobreAsteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dníLekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológovPlanéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP