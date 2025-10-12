Prezident: Výročie vraždy na Zámockej ulici je mementom kam môže zájsť nenávisť
Výročie vraždy dvoch nevinných ľudí na Zámockej ulici v Bratislave je mementom kam môže nenávisť dospieť.
Spoločnosť musí odmietnuť akékoľvek násilie voči nevinným ľuďom pre ich rasu, farbu pleti, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu či politický názor. Na sociálnej sieti to v deň tretieho výročia teroristického útoku voči LGBTI+ ľuďom vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.
„Štát a my všetci musíme ukázať silu a hodnotovú vyspelosť, aby sa podobné útoky už nikdy nezopakovali. Len spoločnosť postavená na rešpekte a dialógu sa môže rozvíjať v pokoji a vzájomnej súdržnosti. To je výzva pre každého z nás, ako budovať lepšiu, tolerantnejšiu a modernú spoločnosť,“ uviedla hlava štátu.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo 12. októbra 2022 večer pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.
Šimečka: Dvoch ľudí na Zámockej ulici zavraždili, lebo boli v niečom iní
Výročie útoku na Zámockej ulici by malo podľa Michala Šimečku pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom.
Kažimír o Ficových výrokoch: Nerozumiem, prečo na mňa útočí
Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nerozumie tomu, prečo naňho premiér Robert Fico neustále verejne útočí.
Snem Smeru-SD prijal desať posolstiev, určia ďalšie smerovanie strany
Pracovný snem koaličnej strany Smer-SD prijal v sobotu desať posolstiev a rozhodnutí.
Šutaj Eštok: Políciu politicky neriadime, postupuje podľa zákona
Orgány činné v trestnom konaní postupujú striktne podľa zákona, tvrdí minister vnútra.