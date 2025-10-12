  • Články
Na propalestínsku demonštráciu v Berlíne prišlo 14.000 ľudí, zasahovala aj polícia

  • DNES - 7:29
  • Berlín
Na propalestínsku demonštráciu v Berlíne prišlo 14.000 ľudí, zasahovala aj polícia

Tisícky ľudí sa v sobotu zúčastnili na propalestínskej a protiizraelskej demonštrácii vo vládnej štvrti nemeckej metropoly Berlín, uviedla tamojšia polícia. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Približne 14.000 ľudí vyzývalo na slobodu a spravodlivosť pre Palestínu, spresnili policajné zdroje.

Mnoho demonštrantov mávalo vlajkami a niektorí mali pri sebe aj antisemitské symboly, čo viedlo k zadržaniu približne 30 ľudí.

Polícia uviedla, že došlo k vystavovaniu protiústavných symbolov, ako aj k porušeniu zákona o zhromažďovaní sa i k fyzickým útokom.

Na začiatku demonštrácie bolo údajne novinárom bránené vo výkone ich práce, čo políciu podnietilo viackrát komunikovať s organizátormi zhromaždenia, píše DPA.

Rečníci na zhromaždení vykreslili Izrael ako „chladnokrvného vraha“ a kritizovali nemeckú politiku, a to najmä pre dodávky zbraní pre Izrael.

Niektorí mali so sebou plagáty, na ktorých bolo napísané „Izrael bombarduje, Nemecko financuje“.

Niektoré plagáty však zobrazovali aj obrysy územia Izraela a palestínske územia, celé pokryté akýmsi druhom arabskej kaligrafie alebo palestínskou vlajkou, čo naznačovalo popretie práva Izraela na existenciu, podotýka DPA.

Demonštrácia sa začala neďaleko ikonickej Brandenburskej brány v centre Berlína. Nasledoval pochod cez vládnu štvrť a následne ukončenie zhromaždenia na námestí Alexanderplatz, píše nemecká agentúra.

Zdroj: Info.sk, TASR
