Kongresman obvinil Kennedyho z antisemitizmu pre spájanie obriezky s autizmom

  • DNES - 6:22
  • Washington
Americký kongresman Jerry Nadler obvinil ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho ml. z antisemitizmu pre jeho tvrdenie, že obriezky vykonané v ranom veku chlapcov môžu prispievať k vzniku autizmu. V sobotu o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Deti, ktoré sú obrezané v ranom veku, majú dvojnásobnú mieru výskytu autizmu, a je veľmi pravdepodobné, že je to kvôli podávaniu lieku Tylenol,“ uviedol Kennedy počas stretnutia venovaného jeho iniciatíve s cieľom odradiť tehotné ženy od užívania lieku Tylenol kvôli obavám, že môže u detí prispievať k vzniku autizmu.

Toto Kennedyho tvrdenie - podobne ako aj mnohé jeho ďalšie kontroverzné výroky - vyvolalo obavy a pobúrenie lekárskej verejnosti, pretože minister k nemu neposkytol žiadne vedecké dôkazy.

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa na onom stretnutí zúčastnil tiež, vyhlásil, že Kennedyho obavy sú opodstatnené, ale tiež neposkytol konkrétne dôkazy.

Kennedy, ktorý už predtým čelil obvineniam z antisemitizmu kvôli svojim komentárom o chorobe COVID-19, v súvislosti s obriezkou židov síce priamo nespomenul, ale obriezka je úzko spojená práve s judaizmom.

Podľa tradície sa tento zákrok má vykonať u chlapcov v ôsmy deň ich života ako znak ich väzby na židovský národ. Obriezka sa vykonáva aj u mužských konvertitov na judaizmus.

Aj preto Nadler, demokratický kongresman židovského pôvodu,

označil Kennedyho výrok za antisemitský a vyzval kongresmanov za Republikánsku i Demokratickú stranu, aby ho jasne odsúdili.

V piatok Kennedy na platforme X vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že médiá jeho slová skreslili, keď podľa nich tvrdil, že obriezka spôsobuje autizmus, kým on v skutočnosti pripisoval vinu Tylenolu.

Dodal, že vo svojich výrokoch sa odvolával na „preprint“ – štúdiu, ktorá ešte nebola recenzovaná a podľa ktorej existuje súvislosť medzi Tylenolom a autizmom. Spomínal aj štúdiu z Dánska zameranú na rituálne obriezky.

Zdroj: Info.sk, TASR
