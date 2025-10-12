Tisíce ľudí vo Varšave pochodovali proti migrácii
- DNES - 6:20
- Varšava
V sobotu protestovalo v centre Varšavy približne 6000 ľudí proti nelegálnej imigrácii. Protestujúci tiež vyzývali na pád vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na agentúru PAP.
Zhromaždenie zorganizovala najväčšia poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorú vedie Jaroslaw Kaczynski. PiS obviňuje proeurópsku vládu premiéra Donalda Tuska, že do krajiny vpúšťa príliš veľa migrantov.
Kaczynski vyzýval Tuska na odchod a kritizoval, že krajina smeruje k úplnému zničeniu Poľska ako suverénneho štátu.
Podľa miestnych médií bolo zhromaždenie na Zámockom námestí vo Varšave menšie, ako sa očakávalo. Tusk vo svojom príspevku na X napísal, že Kaczynského „veľký pochod“ sa zmenil na „fiasko“.
Prisľúbil, že v rámci EÚ nedôjde k prerozdeleniu utečencov do Poľska, ktoré už prijalo približne 1 milión ukrajinských utečencov. „To je dohodnuté,“ vyhlásil Tusk pár dní pred stretnutím ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ, ktorí majú o tejto otázke rokovať.
