Úrady predpokladajú, že výbuch v muničnej továrni v Tennessee nikto neprežil
- DNES - 6:18
- Washington
Po piatkovom výbuchu v muničnej továrni v americkom štáte Tennessee, po ktorom zostalo nezvestných 18 ľudí, záchranári zatiaľ nenašli žiadnych preživších. Uviedol to v sobotu okresný šerif Chris Davis, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Explóziu, ktorá zničila budovu továrne vyrábajúcej výbušniny pre vojenské aj demolačné účely, pocítili na kilometre ďaleko. Došlo k nej v areáli spoločnosti Accurate Energetic Systems, približne 100 kilometrov západne od mesta Nashville.
Úrady neuviedli presný počet obetí, avšak predtým informovali, že 18 osôb je nezvestných. Davis potvrdil, že zo záchrannej operácie sa stala pátracia akcia a že vyšetrovatelia použijú testy DNA na potvrdenie totožnosti tých, ktorí zahynuli.
„Viac ako 300 ľudí prehľadalo takmer každý centimeter štvorcový tohto zariadenia a zatiaľ sme nenašli žiadnych preživších,“ povedal šerif na tlačovej konferencii. „Môžeme predpokladať, že v súčasnosti sú mŕtvi,“ dodal podľa AFP s odkazom na nezvestných.
Spoločnosť Accurate Energetic Systems vo vyhlásení označila explóziu za „tragický incident“.
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa, na jej určení naďalej pracujú aj vyšetrovatelia z Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Či išlo o úmyselné zavinenie, Davis nateraz povedať nevedel. Prehľadávanie miesta činu podľa neho sťažuje prítomnosť výbušnín a inej munície.
