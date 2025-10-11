  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
Bratislava

Prečo sedadlá vo vlakoch nemajú pás? Dôvod vás prekvapí

  • DNES - 6:01
  • Svet
Prečo sedadlá vo vlakoch nemajú pás? Dôvod vás prekvapí

Bezpečnostné pásy majú sedadlá v autách aj lietadlách. Prečo nie tie vo vlakoch?

Ak pri cestovaní využívate verejnú dopravu, určite ste si už všimli, že na rozdiel napríklad od áut, autobusov alebo lietadiel vo vlakoch nenájdeme bezpečnostné pásy. Ako vysvetľuje web IFLScience, dôvodov je viacero, a možno vás prekvapia.

K nehodám dochádza zriedka

V porovnaní s inými dopravnými prostriedkami dochádza k nehodám vlakov len zriedka. Okrem toho vlaky sú už z výroby navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko zranení cestujúcich.

Bezpečnostný pás v aute má svoje opodstatnenie – pri nehode totiž bráni nárazu cestujúcich do čelného skla alebo sedadiel pred nimi. Vo vlaku sa však cestujúci bežne pohybujú alebo stoja, a tak by pri dopravnej nehode mohli vlastným telom zraniť tých, ktorí v tom čase sedia pripútaní.

Pripútaní by museli byť všetci

Bezpečnostné pásy vo vlakoch by plnili svoju funkciu len v prípade, že by za jazdy boli pripútaní všetci cestujúci, čo je však podľa konštruktérov a bezpečnostných analytikov nereálne.

„Dlhé roky sme zvažovali ich zavedenie,“ uviedol Steven Ditmeyer, bývalý zamestnanec americkej Federálnej železničnej správy pre web Global News. „Vo vlakoch po celom svete nenájdete bezpečnostné pásy. Ľudia jazdia vlakom, aby mali možnosť vstať a poprechádzať sa. Sprievodcovia ich nechcú nútiť do polohy, v ktorej by museli byť pripútaní,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, iflscience.com, globalnews.ca
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nový trend vyzýva ľudí, aby chodili „po štyroch“. Psychológovia bijú na poplach

Nový trend vyzýva ľudí, aby chodili „po štyroch“. Psychológovia bijú na poplach

20:17 11.10.2025Zaujímavosti

Zástancovia nového trendu behajú a chodia po všetkých štyroch končatinách ako zvieratá. Podľa psychológov ide o nebezpečný posun.

Pred 85 rokmi sa narodil John Lennon, spojené sú s tým aj ďalšie výročia

Pred 85 rokmi sa narodil John Lennon, spojené sú s tým aj ďalšie výročia

5:59 09.10.2025Zaujímavosti

Bol to jeden z najvýznamnejších muzikantov a spevákov všetkých čias, člen slávnych The Beatles. Preslávil sa aj ako maliar, herec, spisovateľ a v pozícii politického aktivistu ho vnímali ako posla mieru.

Patent na mikrovlnnú rúru Percyho Spencera má 80 rokov, na trhu je od roku 1947

Patent na mikrovlnnú rúru Percyho Spencera má 80 rokov, na trhu je od roku 1947

8:01 08.10.2025Zaujímavosti

Mikrovlnná rúra je elektrické zariadenie slúžiace na ohrievanie a tepelnú úpravu jedla pomocou mikrovĺn generovaných magnetrónom.

Eliška je prívetivá

Eliška je prívetivá

6:39 07.10.2025Zaujímavosti

Ženské meno Eliška má hebrejský pôvod.

Vosveteit.sk
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP