Prečo sedadlá vo vlakoch nemajú pás? Dôvod vás prekvapí
- DNES - 6:01
- Svet
Bezpečnostné pásy majú sedadlá v autách aj lietadlách. Prečo nie tie vo vlakoch?
Ak pri cestovaní využívate verejnú dopravu, určite ste si už všimli, že na rozdiel napríklad od áut, autobusov alebo lietadiel vo vlakoch nenájdeme bezpečnostné pásy. Ako vysvetľuje web IFLScience, dôvodov je viacero, a možno vás prekvapia.
K nehodám dochádza zriedka
V porovnaní s inými dopravnými prostriedkami dochádza k nehodám vlakov len zriedka. Okrem toho vlaky sú už z výroby navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko zranení cestujúcich.
Bezpečnostný pás v aute má svoje opodstatnenie – pri nehode totiž bráni nárazu cestujúcich do čelného skla alebo sedadiel pred nimi. Vo vlaku sa však cestujúci bežne pohybujú alebo stoja, a tak by pri dopravnej nehode mohli vlastným telom zraniť tých, ktorí v tom čase sedia pripútaní.
Pripútaní by museli byť všetci
Bezpečnostné pásy vo vlakoch by plnili svoju funkciu len v prípade, že by za jazdy boli pripútaní všetci cestujúci, čo je však podľa konštruktérov a bezpečnostných analytikov nereálne.
„Dlhé roky sme zvažovali ich zavedenie,“ uviedol Steven Ditmeyer, bývalý zamestnanec americkej Federálnej železničnej správy pre web Global News. „Vo vlakoch po celom svete nenájdete bezpečnostné pásy. Ľudia jazdia vlakom, aby mali možnosť vstať a poprechádzať sa. Sprievodcovia ich nechcú nútiť do polohy, v ktorej by museli byť pripútaní,“ dodal.
