Nový trend vyzýva ľudí, aby chodili „po štyroch“. Psychológovia bijú na poplach

  • DNES - 20:17
  • Svet
Zástancovia nového trendu behajú a chodia po všetkých štyroch končatinách ako zvieratá. Podľa psychológov ide o nebezpečný posun.

Svet sociálnych sietí ponúkol ďalší trend. Ako to už pri podobných „viráloch“ býva, aj v tomto prípade sa voči nemu vyhradili viacerí odborníci.

Takzvaný „quadrobic“ pre denník The New York Post bližšie opísala jeho fanúšička Soleil. „Určite ním precvičíte celé telo. Odkedy to robím, výrazne som schudla a vyrysovalo sa mi telo,“ uviedla.

Varujú pred ním tréneri aj psychológovia

Cvičenie spočíva v chodení, bežaní či lezení na všetkých štyroch končatinách. Pripomína preto pohyby zvierat, voči čomu namietajú nielen tréneri, ale aj psychológovia.

„Quadrobic využíva len odpor o hmotnosti tela... to znamená, že pravdepodobne nie je taký účinný pri posilňovaní a zlepšovaní hustoty kostí ako zdvíhanie činiek. To vám umožňuje stupňovať záťaž,“ uviedli v rozhovore pre magazín The Conversation austrálski tréneri Samuel Cornell a Hunter Bennett.

Foto: tiktok.com/@sn0w.f4ng

Pred quadrobicom varuje aj psychologička Yuliia Malania. Podľa nej môže viesť až k stotožňovaniu sa so zvieratami.

„Ak sa mu dieťa venuje ako koníčku alebo športovej aktivite a má z neho radosť, netreba sa obávať,“ uviedla s tým, že problém vzniká až pri osvojovaní si zvieracieho správania. „Ide napríklad o útoky na ľudí, agresívne správanie alebo ak sa deti plne stotožnia so zvieraťom,“ dodala Malania.

@beckyn86 First time trying quadrobics… did I unlock beast mode or just look wild? @This Morning Alexia Kraft #quadrobics #fyp #foryou #foryoupage #animalmovement ♬ original sound - Becky N

Experti sa na záver zhodujú, že quadrobic je len prechodný trend s minimálnym prínosom pre zdravie. „Nie je veľa dôkazov, ktoré by hovorili o tom, že quadrobic je pre vás lepší ako štandardné formy cvičenia... prinajlepšom len dopĺňa zaužívanú rutinu,“ dodali Cornell a Bennet.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, theconversation.com
