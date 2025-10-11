  • Články
Tento zvyk predlžuje príznaky dlhého covidu

  DNES - 17:49
  Dublin
Tento zvyk predlžuje príznaky dlhého covidu

Vedci varujú pred zlozvykom, ktorý zhoršuje zotavovanie po nakazení vírusom ochorenia covid-19.

K najčastejším príznakom dlhého covidu dodnes patrí únava, problémy s pamäťou, absencia čuchu a chuti, problémy s dýchaním či kašeľ. Hoci novšie varianty vírusového ochorenia strácajú intenzitu, ich pôsobenie v tele nakazeného ovplyvňuje aj jeho správanie počas ochorenia a po zotavení.

Biológ Keith Rochfort z Dublinskej univerzity v tejto súvislosti upozornil, že jeden z najhorších zlozvykov vedúcich k predĺženým následkom covidu, je vapovanie. Ako uviedol v rozhovore pre magazín The Conversation, táto činnosť poškodzuje pľúcne tkanivo, ktoré prepúšťa kyslík do krvi.

„Vapovanie dráždi a zapaľuje cievne tkanivo, zatiaľ čo covid plní pľúca zápalovými molekulami,“ vysvetlil Rochfort. Vapovanie a covid podľa neho spoločne zvyšujú riziko tvorby krvných zrazenín v pľúcach.

Pomalšie zotavovanie

Foto: Cristina Jurca/Shutterstock.com

Vapovanie podľa biológa komplikuje aj hojenie pľúc po ochorení. „Vapovanie pridáva záťaž na tkanivá, ktoré boli poškodené vírusom, a to aj v prípade, že pacient necíti okamžité príznaky,“ uviedol.

Vdychovanie dymu z elektronickej cigarety okrem toho dráždi cievny endotel, ktorý inak bráni vzniku krvných zrazenín a stará sa o transport živín, hormónov a imunitných buniek do celého tela.

„Výskumy naznačujú, že vapovanie narúša túto obranu, čím vyvoláva nefunkčnosť endotelu aj u mladých, inak zdravých ľudí,“ potvrdil Rochfort.

Vedec na záver zdôraznil škodlivosť vapovania na celkové zdravie: „Veda sa stále vyvíja, ale odkaz znie jasne: vapovanie oslabuje zdravie ciev. Ak s ním prestanete, čo i len dočasne, cievy získajú zdravšie prostredie potrebné na liečbu a bezproblémové dýchanie,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, theconversation.com
