Kažimír o Ficových výrokoch: Nerozumiem, prečo na mňa útočí
Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír nerozumie tomu, prečo naňho premiér Robert Fico (Smer-SD) neustále verejne útočí.
Uviedol to v reakcii na vyhlásenie predsedu vlády na sobotňajšom sneme. Vyplýva to z jeho stanoviska, ktoré TASR zaslali z oddelenia komunikácie NBS.
„Nerozumiem, prečo na mňa predseda vlády neustále verejne útočí. Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ poznamenal.
Premiér vo svojom príhovore na sneme hovoril o tom, že nevidí dôvod na opätovné zvolenie Kažimíra do funkcie. Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.
