Hamas naďalej odmieta požiadavku na svoje odzbrojenie
Odzbrojenie palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, plánované ako súčasť plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, „neprichádza do úvahy“, povedal v sobotu pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ tohto palestínskeho islamistického hnutia.
„Navrhované odovzdanie zbraní neprichádza do úvahy a nie je predmetom rokovaní,“ povedal zdroj AFP pod podmienkou zachovania anonymity, píše TASR.
Izrael a palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní.
Táto dohoda je založená na pláne na ukončenie dva roky trvajúcej vojny v palestínskej enkláve, ktorý koncom septembra zverejnil prezident Trump.
Zdrojom nezhôd medzi Izraelom a Hamasom je druhá fáza tohto 20-bodového Trumpovho plánu: týka sa odzbrojenia islamistického hnutia, exilu jeho bojovníkov a pokračovania postupného sťahovania Izraela z Pásma Gazy.
Biden podstupuje rádioterapiu, hovorca priblížil detaily
Bývalý americký prezident Joe Biden prechádza novou fázou liečby rakoviny prostaty a v súčasnosti podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu.
Zelenskyj telefonoval s Trumpom, hovorili o posilnení protivzdušnej obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a informoval ho o ruských útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
OSN: Do Pásma Gazy smeruje potravinová pomoc pre státisíce ľudí
WFP disponuje dostatkom potravinovej pomoci v regióne na to, aby dokázala pokryť potreby zhruba dvoch miliónov ľudí na tri mesiace.
Estónsky minister zahraničných vecí očakáva ďalšie provokácie zo strany Ruska
Severoatlantická aliancia reagovala primerane na nedávne narušenie estónskeho vzdušného priestoru Ruskom, mala by však očakávať ďalšie podobné akcie zo strany Moskvy, upozornil šéf estónskej diplomacie.