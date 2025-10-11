Biden podstupuje rádioterapiu, hovorca priblížil detaily
- DNES - 17:14
- Washington
Bývalý americký prezident Joe Biden prechádza novou fázou liečby rakoviny prostaty a v súčasnosti podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu. Uviedol to v sobotu jeho hovorca, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podľa zdroja stanice NBC News sa očakáva, že terapia ožarovaním potrvá päť týždňov. Okrem toho Biden užíva aj hormonálne lieky vo forme tabliet. Jeho hovorca uviedol, že exprezident sa má dobre.
Biden (82) v máji oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do jeho kostí. Jeho spolupracovníci následne spresnili, že hoci ide o agresívnejšiu formu ochorenia, zdá sa, že je citlivá na hormóny. Pravdepodobne teda bude reagovať na liečbu, napísal Reuters.
Začiatkom septembra podstúpil tzv. Mohsovu operáciu na odstránenie kožných nádorov. Išlo o zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny.
Biden opustil Biely dom v januári, len niekoľko mesiacov po tom, čo minulý rok pozastavil svoju kampaň za znovuzvolenie a podporil svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú.
