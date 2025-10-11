Lekára obvinili zo série znásilnení, obetiam podával drogu
- DNES - 18:59
- Hradec Králové
Bývalý lekár a pedagóg zneužil svoje postavenie, jeho násilné správanie preveruje vojenská polícia.
Vojenská polícia Českej republiky preveruje okolnosti, za ktorých došlo k sérii znásilnení. Informovala o tom na svojom webe s tým, že páchateľom mal byť bývalý vojenský lekár a pedagóg, ktorý znásilňoval študentky v rokoch 2017 až 2024.
Znásilnených malo byť 8 žien, je však možné, že sa ozvú aj ďalšie. Podľa polície mal obvinený muž zneužiť svoje postavenie lekára a pedagóga, ako aj svoje znalosti farmakológie. „Vyhľadával predovšetkým študentky vysokých škôl na študentských akciách a stretnutiach,“ informovala vojenská polícia.
Do alkoholu im pridával drogu
Muž mal ženám po pozvaní na drink primiešať do alkoholu drogu, po ktorej stratili sebakontrolu a schopnosť klásť odpor. Páchateľ ich podľa polície následne surovo zneužil.
Lekár mal pri skutkoch použiť drogu, ktorá sa šíri na českom trhu a bežným toxikologickým vyšetrením je neidentifikovateľná. Pri vysokých dávkach pritom môže viesť až k smrti.
„V kombinácii s alkoholom jej účinky pretrvávajú hodiny. Malá dávka vyvoláva eufóriu, väčšia vyvolá sedatívny účinok, dávka veľká potom môže spôsobiť aj smrť,“ priblížila polícia. Za použitia citlivých prístrojov v špecializovanom výskumnom pracovisku sa podarilo odhaliť stopy drogy u 6 znásilnených žien.
Vojenská polícia na webe uviedla, že znásilnených žien môže byť viac. Prípadné ďalšie obete preto vyzvala, aby ju kontaktovali na mailovej adrese [email protected] alebo na ktorejkoľvek pobočke Polície Českej republiky.
Krajské štátne zastupiteľstvo Hradca Králové podalo na obvineného obžalobu, v prípade dokázania viny mu hrozí 5 až 12 rokov za mrežami, dodala polícia.
Po streľbe v Nemecku je zranených niekoľko ľudí, útočník je na úteku
V nemeckom meste Giessen v spolkovej republike Hesensko v sobotu popoludní neznámy útočník vypálil niekoľko rán, uviedla polícia. Zranených je podľa nej niekoľko ľudí a páchateľ je stále na úteku.
Hamas naďalej odmieta požiadavku na svoje odzbrojenie
Odzbrojenie palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, plánované ako súčasť plánu Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, „neprichádza do úvahy“, povedal predstaviteľ palestínskeho islamistického hnutia.
Biden podstupuje rádioterapiu, hovorca priblížil detaily
Bývalý americký prezident Joe Biden prechádza novou fázou liečby rakoviny prostaty a v súčasnosti podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu.
Zelenskyj telefonoval s Trumpom, hovorili o posilnení protivzdušnej obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a informoval ho o ruských útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.