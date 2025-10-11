  • Články
Šutaj Eštok: Políciu politicky neriadime, postupuje podľa zákona

  • DNES - 16:42
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Políciu politicky neriadime, postupuje podľa zákona

Orgány činné v trestnom konaní postupujú striktne podľa zákona, tvrdí minister vnútra.

Policajný zbor vyšetruje udalosti z rokov 2020 až 2023. Súčasné vedenie štátu políciu politicky neriadi. Orgány činné v trestnom konaní postupujú striktne podľa zákona. V súvislosti so sobotným prejavom predsedu vlády SR a lídra strany Smer-SD Roberta Fica na pracovnom sneme strany to na sociálnej sieti uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Vyhlásil, že v rokoch 2020 až 2023 bol na Slovensku otvorený pokus o zmenu politického zriadenia likvidáciou vtedajšej opozície.

Aj preto som rád, že z dnešných slov premiéra jasne zaznelo, že je dobre, že ministerstvo vnútra riadi práve Hlas-SD a nie niekto iný. Lebo inak by to znamenalo návrat k politickému riadeniu polície – presne tak, ako to bolo za čias Matoviča,“ uviedol minister.

Ako dodal, bez ohľadu na rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré podľa svojich slov na teraz nechce hodnotiť, plne stojí za prácou nezávislých vyšetrovateľov.

Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico v sobotu namietal selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Tvrdil, že je selektívna v prípadoch porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov či v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii. Navrhol, aby pracovný snem strany schválil návrh, ktorým má nad tým vyjadriť poľutovanie a počudovanie.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol spochybňovanie činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Je a bude pre ne jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov. Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry.

Zdroj: Info.sk, TASR
