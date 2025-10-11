  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
16°Bratislava

Vládu Roberta Fica treba demokraticky vymeniť, tvrdí Majerský

  • DNES - 16:30
  • Bratislava
Vládu Roberta Fica treba demokraticky vymeniť, tvrdí Majerský

Líder opozičného KDH Milan Majerský hovorí o potrebe demokratickej výmeny vlády Roberta Fica (Smer-SD) v parlamentných voľbách.

Myslí si, že ľuďom sa potom bude na Slovensku lepšie žiť. Fico je podľa neho pri moci príliš dlho, a to bez energie a vízie. Uviedol to na sociálnej sieti. Mieni, že k súčasnej vláde existuje alternatíva - rozumná, slušná a zameraná na ľudí. KDH je podľa neho pripravené prevziať zodpovednosť za Slovensko.

Fico už dávno nežije život bežných ľudí. Nevidí, ako žije Slovensko. Ľudia, ktorí ho obklopujú, chcú dobre sebe, nie Slovensku. Za väčšinu problémov na Slovensku nesú zodpovednosť vlády Roberta Fica. Lebo premiér nerozumie otcom a mamám, ktorí sami vychovávajú deti a počítajú každé euro, nerozumie seniorom, ktorí čakajú hodiny na termín u lekára, nerozumie mladým, ktorí si so Slovenskom nespájajú svoju budúcnosť, nerozumie živnostníkom, ktorých dusí konsolidácia a nerozumie samosprávam, ktoré sa musia starať o občanov aj bez pomoci štátu,“ skonštatoval.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Fico sa pustil do vojny proti celému Slovensku a namiesto riešení prináša rozkol a chudobu. Kritizovala v tejto súvislosti jeho sobotňajší príhovor na sneme Smeru. Hovorí, že predseda vlády pokračuje v ďalšom rozoštvávaní spoločnosti namiesto prinášania riešení v prospech ľudí. „Ak by niekto očakával, že snem, ktorý si strana Smer nazvala pracovný, prinesie konštruktívne návrhy na zlepšenie života ľudí na Slovensku, hlboko sa mýlil,“ okomentovala.

Predseda vlády SR v sobotu počas príhovoru na sneme strany vyhlásil, že nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Deklaroval tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027. Hovoril o tom, že neexistuje žiadna alternatíva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Snem Smeru-SD prijal desať posolstiev, určia ďalšie smerovanie strany

Snem Smeru-SD prijal desať posolstiev, určia ďalšie smerovanie strany

DNES - 17:16Domáce

Pracovný snem koaličnej strany Smer-SD prijal v sobotu desať posolstiev a rozhodnutí.

Šutaj Eštok: Políciu politicky neriadime, postupuje podľa zákona

Šutaj Eštok: Políciu politicky neriadime, postupuje podľa zákona

DNES - 16:42Domáce

Orgány činné v trestnom konaní postupujú striktne podľa zákona, tvrdí minister vnútra.

Muž prišiel o 55.000 eur, s podvodníkmi volal 5 hodín

Muž prišiel o 55.000 eur, s podvodníkmi volal 5 hodín

DNES - 15:55Domáce

Muža kontaktovala osoba, ktorá sa vydávala za policajta z Popradu.

Fico navrhuje presun volieb do orgánov obcí aj krajov na rok 2027, ÚMS je proti

Fico navrhuje presun volieb do orgánov obcí aj krajov na rok 2027, ÚMS je proti

DNES - 15:23Domáce

Únia miest Slovenska nesúhlasí s možným predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov.

Vosveteit.sk
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobreAsteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dníLekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológovPlanéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP