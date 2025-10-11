Zelenskyj telefonoval s Trumpom, hovorili o posilnení protivzdušnej obrany
- DNES - 16:24
- Kyjev/Washington
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a informoval ho o ruských útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
Hovorili spolu tiež o možnostiach posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany a konkrétnych dohodách, ktoré by to mali zabezpečiť, informuje TASR.
Spravodajský portál Axios s odvolaním sa na svoje zdroje krátko po telefonáte, ktorý trval približne 30 minút, napísal, že Zelenskyj a Trump diskutovali aj o možnosti dodania rakiet Tomahawk. Tie by Ukrajine umožnili zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Moskva varovala Washington, že takýto krok by viedol k eskalácii vojny a zničeniu ich vzájomných vzťahov.
Kyjev tvrdí, že iba dodanie - nie použitie - rakiet Tomahawk by mohlo ruského prezidenta Vladimira Putina prinútiť, aby začal rokovať. Trump v pondelok uviedol, že pred rozhodnutím o dodaní tomahawkov na Ukrajinu chce vedieť, ako ich Kyjev plánuje využiť. Zdôvodnil to tým, že nechce prispieť k ďalšej eskalácii vo vojne Ruska proti Ukrajine. Zároveň ale doplnil, že sa v tejto veci už „akosi rozhodol“. Zdroje Axiosu nepotvrdili, že by zo strany USA padlo konečné rozhodnutie.
Telefonát, ktorý Zelenskyj označil za veľmi pozitívny a produktívny, nasledoval po piatkovom rozsiahlom ruskom útoku, ktorý cielil najmä na energetické zariadenia Ukrajiny a spôsobil výpadky prúdu v jej viacerých oblastiach. Moskva tvrdila, že jej sily útočili na objekty spojené s vojensko-priemyselným komplexom.
Zelenskyj uviedol, že Trumpovi „zablahoželal k jeho úspechu a dohode“ o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Podľa jeho slov ide o výnimočný počin. „Ak je možné zastaviť vojnu v jednom regióne, potom je určite možné zastaviť aj iné vojny – vrátane tej ruskej,“ napísal na sieti Telegram.
Ukrajinský prezident šéfa Bieleho domu rovnako ocenil za „jeho ochotu podporiť Ukrajinu“. V súvislosti s posilnením protivzdušnej obrany uviedol, že na stole sú solídne nápady, ako to skutočne docieliť.
„Na ruskej strane musí existovať ochota zapojiť sa do skutočnej diplomacie – to sa dá dosiahnuť silou,“ dodal Zelenskyj. Biely dom ani Trump výsledky telefonátu bezprostredne nekomentovali.
Lídri sa naposledy stretli v septembri na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Trump po tejto schôdzke vyhlásil, že Ukrajina by mohla získať späť od Ruska celé svoje územie, čo si pozorovatelia interpretovali ako evidentný posun v jeho rétorike k vojne, ktorú Rusko už viac než tri roky vedie proti Ukrajine.
Zelenskyj vo štvrtok informoval, že Spojené štáty začiatkom budúceho týždňa navštívi ukrajinská delegácia vedená premiérkou Julijou Svyrydenkovou. S americkými predstaviteľmi bude rokovať o protivzdušnej obrane, energetike a krokoch v oblasti protiruských sankcií.
