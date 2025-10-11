  • Články
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
Muž prišiel o 55.000 eur, s podvodníkmi volal 5 hodín

  • DNES - 15:55
  • Bratislava
Muža kontaktovala osoba, ktorá sa vydávala za policajta z Popradu.

Muž z Bratislavy prišiel podvodom o 55.000 eur. Kontaktovala ho osoba, ktorá sa vydávala za policajta Pavla Michalíka z Popradu. V tomto prípade nešlo o seniora, podvedený muž má podľa polície 38 rokov. Polícia tak apeluje na verejnosť, aby bola ostražitá. Podvody sa totiž netýkajú iba starších ľudí. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Falošný policajt oklamanému mužovi povedal, že si na jeho meno vzala osoba s menom Tomáš Bartoš úver v hodnote 10.000 eur. Svojej obeti podvodník poslal i falošný služobný preukaz príslušníka Policajného zboru. Muža tiež prepojil na údajnú pracovníčku Národnej banky Slovenska vystupujúcu pod menom Andrea Novotná.

Počas takmer päť hodín trvajúceho telefonátu bol občan inštruovaný, aby vykonal v pobočke banky finančný prevod vo výške 55.000 eur na účet patriaci subjektu s názvom The Health Quarters. Tento pokyn, žiaľ, mladý Bratislavčan poslúchol, a to aj napriek upozorneniu pracovníčky banky, že nie je možné overiť príjemcu platby,“ uviedla polícia.

Muža na ďalší deň podvodník opätovne kontaktoval a povedal mu, že Tomášovi Bartošovi sa podarilo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí úveru na jeho meno vo výške 50.000 eur. Počas telefonátu ho mali podvodníci inštruovať, aby si zriadil úver v rovnakej výške. O to sa poškodený muž aj pokúsil. Nadobudol však podozrenie, že môže ísť o podvod. Kontaktoval preto prešovských policajtov, ktorí ho informovali, že žiadny Pavol Michalík u nich nepracuje a že ide o podvod.

Polícia apeluje, aby občania v takýchto prípadoch hovor ihneď ukončili a kontaktovali linku 158. Podobných prípadov sa vyskytuje veľké množstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
