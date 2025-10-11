  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
16°Bratislava

OSN: Do Pásma Gazy smeruje potravinová pomoc pre státisíce ľudí

  • DNES - 15:53
  • Ženeva
OSN: Do Pásma Gazy smeruje potravinová pomoc pre státisíce ľudí

WFP disponuje dostatkom potravinovej pomoci v regióne na to, aby dokázala pokryť potreby zhruba dvoch miliónov ľudí na tri mesiace.

Tony potravín sú pripravené na presun do palestínskeho Pásma Gazy: kamióny s potravinovou pomocou smerujú do bojmi zničenej palestínskej enklávy z Egypta, Jordánska a Izraela, oznámil v sobotu Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

WFP disponuje dostatkom potravinovej pomoci v regióne na to, aby dokázala pokryť potreby zhruba dvoch miliónov ľudí na tri mesiace v prípade, že Izrael umožní do enklávy plný prístup, dodala organizácia.

Chlieb, múka a balíky s dôležitými komoditami sa podľa plánu budú tamojším obyvateľom rozdávať v dovedna 145 distribučných bodoch. Namiesto súčasných desiatich pekární ich má čo najrýchlejšie byť 30, aby sa zabezpečili dodávky chleba, cituje DPA.

WFP opakovane požiadala o zaistenie bezpečnosti v záujme toho, aby sa dodávky potravinovej pomoci mohli dostať do distribučných centier a nik nebol počas ich presunu ohrozený.

Tí, ktorí sa nemôžu dostať na distribučné miesta, digitálne dostanú finančné prostriedky na nákupy na miestnych trhoch, uvádza WFP. Organizácia tým myslí napríklad na starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím alebo ženy, o ktorých deti sa nemá kto postarať, spresňuje DPA.

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti v piatok o 11.00 h SELČ. Súhlas oboch strán s touto dohodou oznámil ako prvý americký prezident Donald Trump ešte v stredu večer.

Izraelské jednotky sa po začiatku prímeria stiahli z častí Gazy a podľa armády v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom zastavili aj útoky. Izraelských rukojemníkov má Hamas prepustiť do 72 hodín od implementácie prímeria.

Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že odkedy nadobudlo platnosť prímerie, sa na sever enklávy sa vrátilo približne 200.000 ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Estónsky minister zahraničných vecí očakáva ďalšie provokácie zo strany Ruska

Estónsky minister zahraničných vecí očakáva ďalšie provokácie zo strany Ruska

DNES - 12:44Zahraničné

Severoatlantická aliancia reagovala primerane na nedávne narušenie estónskeho vzdušného priestoru Ruskom, mala by však očakávať ďalšie podobné akcie zo strany Moskvy, upozornil šéf estónskej diplomacie.

Z liečebne ušiel nebezpečný muž, pátra po ňom polícia

Z liečebne ušiel nebezpečný muž, pátra po ňom polícia

DNES - 11:05Zahraničné

Muž bol umiestnený v liečebni v súvislosti s prípadmi vraždy a pokusov o vraždu.

Pre 800.000 obyvateľov Kyjeva obnovili dodávky elektriny

Pre 800.000 obyvateľov Kyjeva obnovili dodávky elektriny

DNES - 10:57Zahraničné

Dodávky elektriny boli v sobotu obnovené pre viac než 800.000 obyvateľov ukrajinského hlavného mesta Kyjev - deň po masívnom ruskom útoku na ukrajinské energetické zariadenia.

Zosadená peruánska prezidentka Boluarteová nebude žiadať o azyl v zahraničí

Zosadená peruánska prezidentka Boluarteová nebude žiadať o azyl v zahraničí

DNES - 9:40Zahraničné

Bývalá peruánska prezidentka Dina Boluarteová, ktorú poslanci odvolali z funkcie a čelí niekoľkým vyšetrovaniam vo veciach korupcie a zneužitia moci, v piatok uviedla, že sa nebude pokúšať hľadať azyl v zahraničí.

Vosveteit.sk
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobreAsteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dníLekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológovPlanéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP