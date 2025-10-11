Polícia hľadá nezvestného muža, vydali naňho zatykač
Na nezvestného muža vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu.
Bratislavská polícia vyhlásila pátranie po 39-ročnom Antonovi Venclovi z Bratislavy. Informoval o tom web patranie.sk.
Na nezvestného Hirku bol vo štvrtok (9. 10.) vydaný príkaz na zatknutie. Nezvestný má hnedé oči, hnedé vlasy a bradu, no nie je známe, čo mal naposledy oblečené.
Foto: patranie.sk
V prípade, že máte vedomosť o pohybe a pobyte nezvestného Marcela, upovedomte o tom políciu na čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
