Kto povedie kandidátku Smeru v ďalších voľbách? Kaliňák prezradil plány strany

  • Bratislava
Bude premiér kandidovať na pozíciu ústavného sudcu? Viac prezradil Robert Kaliňák.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) povedie kandidátku jeho strany aj v ďalších voľbách do Národnej rady (NR) SR. Minister obrany Robert Kaliňák nemá aktuálne ambíciu stať sa premiérom. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vylúčil, že by PS podporilo prípadnú Ficovu kandidatúru na sudcu Ústavného súdu. Vyhlásili to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Kaliňák si nemyslí, že Fico bude na pozíciu ústavného sudcu kandidovať. „Opätovne chce, aby sme boli najúspešnejší v nadchádzajúcich voľbách,“ vyhlásil. Ako dodal, predpokladá, že k voľbe sudcu Ústavného súdu dôjde.

Šimečka v relácii vládnu koalíciu kritizoval za jej postoje k vojne na Ukrajine. Je podľa neho pokrytecká, pretože verejne vyhlasuje, že Ukrajine nebude vojensky pomáhať, no zbrane vyrobené na Slovensku často putujú sprostredkovane práve na Ukrajinu. Vláda sa podľa neho zároveň zahráva s bezpečnosťou krajiny.

Veľmi ma znepokojili slová predsedu vlády o tom, že máme nechránené Mochovce. Pamätáte si? Toto bolo potom, ako ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska a ruská stíhačka vzdušný priestor Estónska. Nielenže máme problém s protivzdušnou obranou, (...) ale hlavne, ako môže predseda vlády v takej situácii vystrašiť všetkých občanov a ešte aj povedať všetkým našim potenciálnym nepriateľom, že máme nechránenú jadrovú elektráreň,“ kritizoval Šimečka.

Kaliňák odmietol, že by sa vláda správala pokrytecky. „Robert Fico jasne povedal, že nedarujeme Ukrajine ani zbraň z našich skladov, to je aj v programovom vyhlásení vlády a to aj dlhodobo rešpektujeme,“ vyhlásil minister s tým, že Slovensko poskytuje Ukrajine civilné odmínovanie.

Minister obrany tiež opätovne odmietol, že by Slovensko zaviedlo povinnú vojenskú službu. Rovnaký názor má aj líder PS, ktorý vyhlásil, že ju hnutie v prípade svojho vládnutia nezavedie.

Zdroj: Info.sk, TASR
