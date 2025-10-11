Fico hovorí o návrhu na vylúčenie Smeru z PES ako výsledku vzďaľovania sa
Pracovný snem strany Smer-SD má v sobotu vziať na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť ju zo Strany európskych socialistov (PES).
Zároveň má konštatovať, že ide o výsledok postupného vzďaľovania sa. Má tiež vyjadriť ľútosť, že na kongrese, kde sa má o vylúčení rozhodovať, nechce PES umožniť prítomnosť predstaviteľov Smeru. Vyplýva to z návrhu, ktorý v príhovore na začiatku sobotňajšieho snemu predstavil líder strany Robert Fico.
„Pracovný snem súčasne poveruje poslancov Európskeho parlamentu za Smer, aby rokovali o ich začlenení do inej existujúcej alebo novovznikajúcej frakcie, kde bude väčšie pochopenie a priestor na uplatňovanie strategického východiska, podľa ktorého zmyslom a ústrednou témou budúcnosti Európy aj Slovenska má byť mier, hospodárska prosperita a z nej vychádzajúca kvalita života občanov, rovnako aj vyvážený postoj k suverenite v rámci európskej a transatlantickej integrácie, najmä ak ide o životne dôležité záujmy členských štátov, a to aj tých menších,“ priblížil Fico ďalšie znenie návrhu.
Myslí si, že ide o logický vývoj. Tvrdí, že ide o dlhoročný spor, ktorý treba rozlúsknuť. Upozornil na to, že už viackrát pri postoji PES voči Smeru-SD spozornel. V návrhu sa uvádza, že ide o výsledok postupného vzďaľovania sa autentickej slovenskej ľavice od bruselských predstáv o tom, aké hodnoty a priority majú presadzovať ľavicové a sociálnodemokratické strany aj o mieste mieru v európskej integrácii.
Premiér na sneme hovoril aj o správnosti slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. Hovoril aj o potrebe podpory členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO) a vynaložení maximálneho úsilia na presadzovanie našich suverénnych záujmov s dôrazom na zabezpečenie mieru v európskom priestore a jeho ekonomickú prosperitu.
