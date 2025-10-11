  • Články
Estónsky minister zahraničných vecí očakáva ďalšie provokácie zo strany Ruska

  DNES - 12:44
  Tallinn
Severoatlantická aliancia reagovala primerane na nedávne narušenie estónskeho vzdušného priestoru Ruskom, mala by však očakávať ďalšie podobné akcie zo strany Moskvy, upozornil v piatok šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Som si skutočne istý, že Rusko bude v týchto provokáciách pokračovať. Nejde o Estónsko, ide o jednotu NATO, ako aj o testovanie našich schopností, a to aj transatlantickej jednoty,“ povedal Tsahkna v piatok na okraj tallinnského digitálneho summitu.

V septembri tri ruské stíhačky vstúpili do vzdušného priestoru členského štátu EÚ a NATO na približne 12 minút. Vláda v Tallinne náseldne požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a konzultácie so svojimi spojencami podľa článku 4 Zmluvy o NATO.

Severoatlantická aliancia následne vo vyhlásení varovala Rusko pred ďalším narušením hraníc a pohrozila použitím sily, pripomína DPA.

Myslím si, že sme reagovali veľmi solídne,“ povedal Tsahkna. Ako dodal, NATO ukázalo, že funguje dobre, a to aj okamžitým zachytením ruského lietadla. „Všetko bolo pod kontrolou. Neexistovala žiadna bezprostredná priama vojenská hrozba,“ zdôraznil.

Aj po incidente pritom aliancia podľa neho preukázala politickú jednotu a odhodlanie.

Estónsky minister zahraničných vecí sa pridal k Lotyšsku a Litve a vyzval na premenu misie NATO na monitorovanie pobaltského vzdušného priestoru na skutočnú obrannú operáciu. „Túto myšlienku podporujeme,“ povedal Tsahkna a zároveň zdôraznil, že nestačí len zmeniť názov misie. Podľa ministra ju treba skôr modernizovať o lepšie schopnosti protivzdušnej obrany, cituje DPA.

Vlády v Rige a Vilniuse sa predtým vyjadrili v prospech transformácie misie NATO na kontrolu vzdušného priestoru v Baltskom mori na misiu protivzdušnej obrany.

Zdroj: Info.sk, TASR
