Polícia vyšetruje hromadnú nehodu, auto prešlo do protismeru

  • DNES - 12:18
  • Ružomberok
Vodička v zákrute prešla do protismeru, hromadnou nehodou sa zaoberá polícia.

Polícia vyšetruje okolnosti sobotňajšej dopravnej nehody, ku ktorej došlo na hlavnom ťahu v Ružomberku. Informovala o tom žilinská krajská polícia na Facebooku.

Podľa polície 40-ročná vodička na ceste v smere od Žiliny na Liptovský Mikuláš prešla do protismeru, kde sa vozidlom zrazila s ďalšími štyrmi autami.

"Pri dopravnej nehode utrpeli vodička a dvaja z vodičov zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice," informovala polícia s tým, že u vodičky bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. "U ostatných vodičov alkohol zistený nebol," informovala polícia.

"Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia, pričom vyzvala všetkých účastníkov cestnej premávky na dôsledné sledovanie situácie na cestách a dodržiavanie dopravných predpisov.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZZA
