SNS chce oslobodiť niektorých živnostníkov od sociálnych a zdravotných odvodov
- DNES - 11:36
- Bratislava
Slovenská národná strana (SNS) chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov.
Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom financií SR. TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Živnostníci, ktorých ročný príjem je nižší ako 10.000 eur a zároveň sú i zamestnaní na trvalý pracovný pomer, by mali byť od odvodov podľa SNS oslobodení. „Je logické, že ak napríklad učiteľ v hlavnom pracovnom pomere si popri zamestnaní privyrába ako prekladateľ, nemal by platiť duplicitne odvody. Zároveň však platí, že každý živnostník by mal prispievať aspoň v minimálnej miere, aby mu v budúcnosti vznikol nárok na dôchodok či zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Škopcová.
Ako podotkla, je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok.
SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.
Zmena pre časť dôchodcov: Tento doklad už nebude potrebný
Dôchodky budú naďalej vyplácané v pravidelných mesačných splátkach.
Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že od 1. novembra uvalí 100-percentné clá na čínske výrobky a pohrozil aj zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
V USA sa začalo prepúšťanie federálnych zamestnancov
V Spojených štátoch sa začalo masívne prepúšťanie federálnych zamestnancov. Uviedol to v piatok v príspevku na sociálnych sieťach šéf rozpočtového oddelenia Bieleho domu Russell Vough.
KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu
Opozičné KDH ostro kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá v piatok schválila nižšie odvody pre herne a kasína, než sa pôvodne plánovalo v rámci konsolidácie verejných financií.