SNS chce oslobodiť niektorých živnostníkov od sociálnych a zdravotných odvodov

  • DNES - 11:36
  • Bratislava
Slovenská národná strana (SNS) chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov.

Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom financií SR. TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Živnostníci, ktorých ročný príjem je nižší ako 10.000 eur a zároveň sú i zamestnaní na trvalý pracovný pomer, by mali byť od odvodov podľa SNS oslobodení. „Je logické, že ak napríklad učiteľ v hlavnom pracovnom pomere si popri zamestnaní privyrába ako prekladateľ, nemal by platiť duplicitne odvody. Zároveň však platí, že každý živnostník by mal prispievať aspoň v minimálnej miere, aby mu v budúcnosti vznikol nárok na dôchodok či zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Škopcová.

Ako podotkla, je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok.

SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.

Zdroj: Info.sk, TASR
