Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
13°Bratislava

Z liečebne ušiel nebezpečný muž, pátra po ňom polícia

  • DNES - 11:05
  • Praha
Z liečebne ušiel nebezpečný muž, pátra po ňom polícia

Muž bol umiestnený v liečebni v súvislosti s prípadmi vraždy a pokusov o vraždu.

Česká polícia pátra po mužovi, ktorý sa v piatok nevrátil z vychádzky do zdravotníckeho zariadenia v pražských Bohniciach, kde bol umiestnený súdom v súvislosti s prípadmi vraždy a pokusov o vraždu. Polícia upozorňuje, že je mimoriadne nebezpečný a ľudia by sa ho nemali pokúšať sami zadržať, informuje TASR podľa správy servera iDnes.cz.

Niekoľkokrát sa pokúsil o vraždu

Dvadsaťpäťročný hľadaný muž sa v piatok nevrátil z plánovanej vychádzky späť do zariadenia, kde sa lieči so schizofréniou. Mal sa tam dostaviť do dvadsiatich hodín.

Do lekárskeho zariadenia bol umiestnený v roku 2024 na základe rozhodnutia súdu pre spáchanie trestného činu vražda v štádiu pokusu a to v niekoľkých prípadoch,“ spresnil policajný hovorca Jan Rybanský. Ako doplnil, v januári 2024 okrem iného sekerou zaútočil na ženu, ktorá išla po ulici s detským kočíkom.

Foto: policie.cz

Upozornil tiež, že hľadaný by mal byť čiastočne preliečený, medikácia však nebude fungovať dlhšie než tri dni. Hovorca tiež apeloval na verejnosť, aby sa ľudia nesnažili hľadaného zadržať sami, ale miesto toho kontaktovali linku 158.

“Muž je nebezpečný a môže bezdôvodne zaútočiť na kohokoľvek. Po oznámení, že sa muž nevrátil do liečebne, po ňom policajti okamžite začali pátrať a prehľadali možné miesta, kde by sa mohol nachádzať, zatiaľ sa ho bohužiaľ zadržať nepodarilo,“ dodal policajný hovorca.

Česká polícia muža zadržala v januári 2024 po tom, čo napadol dvoch ľudí v Kunratickom lese a zaútočil sekerou na ženu s kočíkom v Hostaviciach. Pri výsluchu sa priznal aj k vražde muža, ktorého telo našli policajti niekoľko dní predtým pri Kyjskom rybníku. Prípad potom kriminalisti odložili, podozrivý bol totiž v čase spáchania činov podľa znalcov nepríčetný, dodáva iDnes.cz.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP