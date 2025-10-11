  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
13°Bratislava

Fico hovoril o predčasných voľbách, takéto ambície má Smer

  • DNES - 10:58
  • Bratislava
Fico hovoril o predčasných voľbách, takéto ambície má Smer

Smer má podľa Fica ambíciu vyhrať ďalšie voľby v roku 2027.

Predseda vlády SR a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Myslí si, že jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme, v rámci ktorého chce aj dané posolstvo prijať. Vyhlásil tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia rieši ďalší výbuch bankomatu

Polícia rieši ďalší výbuch bankomatu

DNES - 10:29Domáce

Polícia sa zaoberá nočným výbuchom bankomatu v nákupnom centre na ulici Pri Hrubej lúke v Bratislave.

Hrabko: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Hrabko: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

DNES - 7:59Domáce

Prvýkrát v histórii bolo Slovensko v predvolebnej kampani samostatnej Českej republiky prezentované frekventovane a zároveň výrazne negatívne.

Pre viaceré okresy platia meteo výstrahy

Pre viaceré okresy platia meteo výstrahy

VČERA - 20:22Domáce

Pre viaceré lokality platia do soboty rána meteorologické výstrahy prvého či druhého stupňa.

Mesto varuje pred medveďom, pohyboval sa pri cintoríne

Mesto varuje pred medveďom, pohyboval sa pri cintoríne

VČERA - 19:13Domáce

Mesto vykonalo kroky k zvýšeniu bezpečnosti v oblasti, kde videli medveďa.

Vosveteit.sk
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP