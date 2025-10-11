Fico hovoril o predčasných voľbách, takéto ambície má Smer
Smer má podľa Fica ambíciu vyhrať ďalšie voľby v roku 2027.
Predseda vlády SR a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Myslí si, že jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme, v rámci ktorého chce aj dané posolstvo prijať. Vyhlásil tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027.
