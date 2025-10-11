  • Články
Sobota, 11.10.2025
13°Bratislava

Pre 800.000 obyvateľov Kyjeva obnovili dodávky elektriny

  • DNES - 10:57
  • Kyjev
Pre 800.000 obyvateľov Kyjeva obnovili dodávky elektriny

Dodávky elektriny boli v sobotu obnovené pre viac než 800.000 obyvateľov ukrajinského hlavného mesta Kyjev - deň po masívnom ruskom útoku na ukrajinské energetické zariadenia, ktorý spôsobil rozsiahle výpadky na väčšine územia krajiny. TASR informuje podľa správy agentúry AP.

Najväčšia súkromná ukrajinská energetická spoločnosť DTEK v sobotu oznámila, že boli úspešne dokončené „hlavné práce na obnovení dodávok elektriny“, v Kyjeve však stále sú lokálne výpadky dodávok elektriny.

Piatkové ruské dronové a raketové útoky si v Kyjeve vyžiadali najmenej 20 zranených. Došlo aj k poškodeniu budov a výpadkom elektriny a vody po celej krajine.

Premiérka Julija Svyrydenková označila útok za „jeden z najväčších koncentrovaných úderov“ na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že cieľom útokov boli energetické zariadenia zásobujúce ukrajinskú armádu. Neposkytlo podrobnosti o týchto zariadeniach, uviedlo len, že ruské sily proti nim použili hypersonické rakety Kinžal a útočné drony.

Energetický sektor je kľúčovým bojovým poľom, odkedy Rusko pred viac než tromi rokmi spustilo svoju vojenskú ofenzívu na Ukrajine, konštatuje.

Moskva sa odvtedy každoročne snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť pred začiatkom zimnej sezóny - zrejme v nádeji, že naruší morálku tamojšej verejnosti, dodáva agentúra. Zimné teploty pretrvávajú v krajine od konca októbra do marca, pričom najchladnejšími mesiacmi sú január a február.

Zdroj: Info.sk, TASR
