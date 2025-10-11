Polícia rieši ďalší výbuch bankomatu
Polícia sa zaoberá nočným výbuchom bankomatu v nákupnom centre na ulici Pri Hrubej lúke v Bratislave.
Oznámenie prijali v sobotu o 03.30 h. Neznámy páchateľ poškodil aj vstupné dvere. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Vecou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla polícia.
