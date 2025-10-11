  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
13°Bratislava

Zmena pre časť dôchodcov: Tento doklad už nebude potrebný

  • DNES - 9:42
  • Bratislava
Zmena pre časť dôchodcov: Tento doklad už nebude potrebný

Dôchodky budú naďalej vyplácané v pravidelných mesačných splátkach.

Dôchodcovia, ktorí žijú na Slovensku a poberajú dôchodok z Česka, už nebudú musieť od budúceho roka posielať Českej správe sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) potvrdenie o žití. Sociálna poisťovňa (SP) o tom informovala na svojej webovej stránke.

Klientom s bydliskom v Slovenskej republike dôchodok z Českej republiky vypláca ČSSZ na bankový účet pravidelne raz mesačne. ČSSZ posiela žiadosť Českej národnej banke na prevod dôchodku medzi 22. a 26. dňom daného kalendárneho mesiaca a na účty klientov je dôchodok pripísaný do piatich pracovných dní. Od 1. januára 2026 už ČSSZ nebude k výplate dôchodku vyžadovať potvrdenie o žití. Dôchodky z Česka na Slovensko budú teda dôchodcom naďalej vyplácané v pravidelných mesačných splátkach bez toho, aby potvrdenie zasielali,“ vysvetlila SP.

Seniori, ktorí žijú v Česku, nemajú povinnosť posielať SP potvrdenie o žití na vyplácanie dôchodku. Takéto potvrdenie poisťovňa na Slovensku nežiada, keďže od roku 2022 získava údaje o poberateľoch dôchodkových dávok z ČSSZ elektronicky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu

Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu

DNES - 6:06Ekonomické

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že od 1. novembra uvalí 100-percentné clá na čínske výrobky a pohrozil aj zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

V USA sa začalo prepúšťanie federálnych zamestnancov

V USA sa začalo prepúšťanie federálnych zamestnancov

VČERA - 20:21Ekonomické

V Spojených štátoch sa začalo masívne prepúšťanie federálnych zamestnancov. Uviedol to v piatok v príspevku na sociálnych sieťach šéf rozpočtového oddelenia Bieleho domu Russell Vough.

KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

VČERA - 17:19Ekonomické

Opozičné KDH ostro kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá v piatok schválila nižšie odvody pre herne a kasína, než sa pôvodne plánovalo v rámci konsolidácie verejných financií.

PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb

PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb

VČERA - 16:41Ekonomické

Minister dopravy mal podľa opozičného hnutia podpísať dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho známym.

Vosveteit.sk
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP