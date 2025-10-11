Zmena pre časť dôchodcov: Tento doklad už nebude potrebný
- DNES - 9:42
- Bratislava
Dôchodky budú naďalej vyplácané v pravidelných mesačných splátkach.
Dôchodcovia, ktorí žijú na Slovensku a poberajú dôchodok z Česka, už nebudú musieť od budúceho roka posielať Českej správe sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) potvrdenie o žití. Sociálna poisťovňa (SP) o tom informovala na svojej webovej stránke.
„Klientom s bydliskom v Slovenskej republike dôchodok z Českej republiky vypláca ČSSZ na bankový účet pravidelne raz mesačne. ČSSZ posiela žiadosť Českej národnej banke na prevod dôchodku medzi 22. a 26. dňom daného kalendárneho mesiaca a na účty klientov je dôchodok pripísaný do piatich pracovných dní. Od 1. januára 2026 už ČSSZ nebude k výplate dôchodku vyžadovať potvrdenie o žití. Dôchodky z Česka na Slovensko budú teda dôchodcom naďalej vyplácané v pravidelných mesačných splátkach bez toho, aby potvrdenie zasielali,“ vysvetlila SP.
Seniori, ktorí žijú v Česku, nemajú povinnosť posielať SP potvrdenie o žití na vyplácanie dôchodku. Takéto potvrdenie poisťovňa na Slovensku nežiada, keďže od roku 2022 získava údaje o poberateľoch dôchodkových dávok z ČSSZ elektronicky.
