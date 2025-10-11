  • Články
  • DNES - 9:40
  • Lima
Zosadená peruánska prezidentka Boluarteová nebude žiadať o azyl v zahraničí

Bývalá peruánska prezidentka Dina Boluarteová, ktorú poslanci odvolali z funkcie a čelí niekoľkým vyšetrovaniam vo veciach korupcie a zneužitia moci, v piatok uviedla, že sa nebude pokúšať hľadať azyl v zahraničí. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Funkcie prezidenta Peru sa v piatok, krátko po odvolaní Diny Boluarteovej, ujal doterajší predseda parlamentu (Kongresu) José Jerí. Krajinu bude viesť až do volieb, ktoré sa uskutočnia v apríli 2026.

Zosadenie Boluarteovej, ktoré ukončilo jej pôsobenie v úrade poznačené protestmi, vyšetrovaniami korupcie a bezprecedentnou vlnou násilnej kriminality – pokračuje v trende politickej nestability v Peru, konštatuje AFP.

Táto juhoamerická krajina mala za uplynulých deväť rokov už sedem prezidentov, z ktorých traja boli zosadení tamojším Kongresom.

Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí, a zažíva rekordnú nepopularitu.

Po tom, čo prokurátori požiadali, aby sa 63-ročnej Boluarteovej zabránilo opustiť krajinu, kým je vyšetrovaná pre obvinenia vrátane prania špinavých peňazí a zneužitia právomocí, sa v piatok objavila sa pred svojím domom v metropole Lime a oznámila, že zostáva doma.

Médiá uvádzali... že som sa snažila získať azyl. Nič z toho nie je pravda,“ povedala novinárom. „Tie prípady, ktoré sú predmetom vyšetrovania... Za žiadny z nich nie som zodpovedná. Som pokojná, som doma a v krajine zostanem natrvalo,“ dodala.

Návrh na odvolanie Boluarteovej z funkcie prezidentky v piatok schválilo všetkých 122 prítomných poslancov parlamentu. Hlavným argumentom pre jej odchod bola jej „trvalá morálna neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.

Poslanci naprieč politickým spektrom najprv hlasovali za obvinenie Diny Boluarteovej z „morálnej nespôsobilosti“ a predvolali ju, aby sa obhájila pred Kongresom. Prezidentka sa však nedostavila a parlament mal dostatok hlasov na rýchle spustenie procesu jej odvolania.

Zdroj: Info.sk, TASR
