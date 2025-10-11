  • Články
Hrabko: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

  DNES - 7:59
  Bratislava
Prvýkrát v histórii bolo Slovensko v predvolebnej kampani samostatnej Českej republiky prezentované frekventovane a zároveň výrazne negatívne. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

So slovenským pôvodom jedného z favoritov volieb Andreja Babiša podľa Hrabka negatívny pohľad časti českej politickej scény na Slovensko nesúvisí. Za hlavný dôvod kritiky považuje rozdielne názory na zahraničnú politiku. „Vo volebnej kampani toho odznie veľa. Faktom je, že Slovensko bolo vo volebnej kampani v Českej republike takto negatívne vykresľované prvýkrát. Obrazne povedané, kým doteraz sme boli ako bratia, po týchto voľbách už sme bratranci,“ konštatoval Hrabko.

Dodal, že sa to týka len politickej roviny, medziľudské vzťahy Slovákov a Čechov sú podľa neho stále veľmi dobré a politický vývoj sa ich dotkol len minimálne. Aj rovina politických vzťahov má podľa neho po voľbách šancu na zlepšenie. „Andrej Babiš nie je v politike nováčik a veľmi dobre vie, aké sú záujmy Českej republiky. Takže si myslím, že spolupráca sa naštartuje. Otázkou je, v akých oblastiach a ako to bude vyzerať,“ poznamenal publicista.

Očakáva intenzívnejšiu spoluprácu Slovenska a Česka na úrovni V4 aj obnovenie medzivládnych konzultácií. Upozornil však, že intenzívna bilaterálna spolupráca na úrovni jednotlivých ministerstiev prebiehala aj v čase vlády Petra Fialu. „Jedinou výnimkou bolo, že vlády českej a slovenskej republiky nerokovali spolu,“ konštatoval Hrabko.

Symbolické pozastavenie medzivládnych konzultácií bolo z českej strany odôvodnené nesúhlasom so slovenskou zahraničnou politikou voči Ukrajine. Podľa Hrabka však bol tento postoj nelogický. Slovensko totiž dodnes robí spoločné zasadnutia aj s ukrajinským vládnym kabinetom. Česká republika ich s Ukrajinou nerobila nikdy a navyše pozastavila aj tie so Slovenskom.

Návrh Hlasu-SD, aby Národná rada (NR) SR dala uznesením vláde mandát na rokovanie o obnovení spoločných zasadnutí slovenských a českých vládnych kabinetov, považuje publicista za nadbytočný. „Vláda nepotrebuje uznesenie parlamentu, aby mohla rokovať s inou vládou,“ upozornil.

Na margo stretnutia prezidenta Petra Pellegriniho, premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD) pred podpisom zákona o konsolidácii, Hrabko poznamenal, že bolo neštandardné. „Ale čo je už dnes štandardné v slovenskej politike, nie je na tom nič zlého. Vláda bola v podstate lobovať u pána prezidenta,“ povedal.

Predseda SaS Branislav Gröhling v Joj 24 vyhlásil, že rozhodnutie o tom, že predošlý šéf strany Richard Sulík nebude na kandidátnej listine SaS v ďalších voľbách, je konečné. Zároveň sa znovu prihlásil k ambícii iniciovať 17. novembra generálny štrajk. „Keď pán Gröhling spomína generálny štrajk, vôbec nevie, o čom hovorí,“ reagoval Hrabko.

Rovnako je podľa neho predčasné v termíne dva roky pred riadnymi voľbami definitívne vylučovať účasť bývalého predsedu SaS na kandidátnej listine. „Zdá sa mi to byť veľmi skoro a veľmi rezolútne,“ komentoval vyhlásenie Gröhlinga Hrabko.

Zdroj: Info.sk, TASR
