Na sever Pásma Gazy sa po začatí prímeria vrátilo asi 200.000 ľudí
- DNES - 7:58
- Gaza
Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že odkedy v piatok nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, na sever enklávy sa vrátilo asi 200.000 ľudí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.
„Približne 200.000 ľudí sa dnes vrátilo do severnej Gazy,“ povedal hovorca úradu civilnej obrany Mahmúd Bassal.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok o 11.00 h SELČ. Súhlas oboch strán s touto dohodou oznámil ako prvý americký prezident Donald Trump ešte v stredu večer.
Izraelské jednotky sa po začiatku prímeria stiahli z častí Gazy a podľa armády zastavili útoky v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Tých má hnutie prepustiť do 72 hodín od implementácie prímeria.
Palestínska civilná obrana potvrdila, že izraelské jednotky a obrnené vozidlá sa stiahli z pozícií v mestách Gaza a Chán Júnis. Takmer všetci z 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy boli v dôsledku vojny vysídlení, a to v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát.
Po nadobudnutí platnosti prímeria začali záchranári vyťahovať z trosiek telá obetí. „Z ulíc mesta Gaza bolo (doposiaľ) vyzdvihnutých 63 tiel, ktoré boli prevezené do miestnych nemocníc,“ oznámil Bassal.
Podľa AFP by mali militanti z Hamasu Izraelu na základe dohody odovzdať 47 zostávajúcich rukojemníkov - živých aj mŕtvych - z celkového počtu 251 unesených osôb počas útoku zo 7. októbra 2023, ktorý konflikt vyvolal.
Vojna v Pásme Gazy si od jej vypuknutia vyžiadala viac ako 67.000 obetí na životoch a vyše 100.000 zranených.
