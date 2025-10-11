  • Články
Trump vyjadril presvedčenie, že prímerie v Pásme Gazy vydrží

  • DNES - 6:10
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril presvedčenie, že prímerie v Pásme Gazy vydrží, keďže Izrael i palestínske militantné hnutie Hamas sú už „unavení“ z bojov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vydrží to. Myslím si, že to vydrží. Všetci sú už unavení z bojov,“ povedal Trump reportérom, pričom potvrdil svoje plány odcestovať do Izraela a Egypta už cez víkend.

Šéf Bieleho domu ozrejmil, že sa stretne v pondelok s „mnohými lídrami“ v Egypte, aby rokoval o budúcnosti zničeného Pásma Gazy. Podľa jeho slov sa schôdzka pravdepodobne uskutoční v Káhire.

Americký líder takisto povedal, že počas návštevy Izraela vystúpi aj pred izraelským parlamentom. Predseda izraelského parlamentu Amir Ohana vo štvrtok pozval Trumpa, aby predniesol prejav k národu. „Izrael očakáva prezidenta mieru,“ napísal Ohana na platforme X. Lídra USA zároveň označil za „najlepšieho priateľa a spojenca židovského ľudu v modernej histórii“, píše agentúra DPA.

Podľa svojich vyjadrení je Trump presvedčený, že prímerie v Gaze povedie k širšiemu mieru na Blízkom východe. „Aktuálne máme niekoľko malých ohnísk napätia, ale sú veľmi malé... bude veľmi ľahké ich uhasiť. Tieto požiare sa uhasia veľmi rýchlo,“ dodal.

Prímerie v palestínskej enkláve medzi Izraelom a Hamasom vstúpilo do platnosti v piatok po nepriamych rokovaniach oboch strán a v nadväznosti na iniciatívu šéfa Bieleho domu.

Zdroj: Info.sk, TASR
