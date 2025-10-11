  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 11.10.2025Meniny má Valentína
14°Bratislava

Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu

  • DNES - 6:06
  • Washington
Trump oznámil, že uvalí 100-percentné clá na Čínu

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že od 1. novembra uvalí 100-percentné clá na čínske výrobky a pohrozil aj zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Urobil tak v reakcii na krok Pekingu, ktorým obmedzil vývoz vzácnych zemín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf Bieleho domu uviedol, že dodatočné clá, ako aj ďalšie americké vývozné obmedzenia, nadobudnú platnosť 1. novembra, pričom ich označil za odvetné opatrenia. „Je nemožné uveriť, že by Čína podnikla takéto kroky, ale urobila to, a zvyšok je história,“ napísal prezident na platforme Truth Social. Trump tiež vyhlásil, že „sa zdá, že neexistuje dôvod“ na stretnutie so Si Ťin-pchingom v rámci jeho nadchádzajúcej cesty do Južnej Kórey.

Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín. Zahraničné subjekty musia teraz získať licenciu na vývoz výrobkov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % vzácnych zemín. Vývozným obmedzeniam budú podliehať aj výrobky v zahraničí, ktoré obsahujú vzácne zeminy z Číny alebo boli pri ich výrobe použité čínske postupy. Novým pravidlám tak bude podliehať aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy.

Na čínsky tovar sa v súčasnosti vzťahujú 30-percentné clá. Odvetné clá Číny sú na úrovni desať percent. Washington a Peking používajú rôzne kroky ako páku na rokovaniach o obchodnej dohode po tom, ako si začiatkom apríla navzájom zaviedli trojciferné clá. Na májových rokovaniach vo Švajčiarsku sa však dohodli na dočasnom znížení ciel, no napätie pretrváva, keďže Čína sa snaží obmedziť prístup Ameriky k vzácnym zeminám potrebným pre širokú škálu technológií vrátane smartfónov, elektrických vozidiel či vojenského hardvéru.

Čína nesmie mať možnosť držať svet v ‚zajatí‘,“ napísal Trump a postoj Pekingu označil za „veľmi nepriateľský“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V USA sa začalo prepúšťanie federálnych zamestnancov

V USA sa začalo prepúšťanie federálnych zamestnancov

VČERA - 20:21Ekonomické

V Spojených štátoch sa začalo masívne prepúšťanie federálnych zamestnancov. Uviedol to v piatok v príspevku na sociálnych sieťach šéf rozpočtového oddelenia Bieleho domu Russell Vough.

KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

KDH: Vláda schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu

VČERA - 17:19Ekonomické

Opozičné KDH ostro kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá v piatok schválila nižšie odvody pre herne a kasína, než sa pôvodne plánovalo v rámci konsolidácie verejných financií.

PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb

PS: Ráž priznal odmenu 42.000 eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb

VČERA - 16:41Ekonomické

Minister dopravy mal podľa opozičného hnutia podpísať dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho známym.

Hajko: V dôsledku konsolidácie neporastú reálne mzdy a zvýši sa nezamestnanosť

Hajko: V dôsledku konsolidácie neporastú reálne mzdy a zvýši sa nezamestnanosť

VČERA - 16:22Ekonomické

Opozičný poslanec Jozef Hajko reagoval na schválenie rozpočtu vládou na budúci rok.

Vosveteit.sk
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP