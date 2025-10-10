Balená voda po dátume spotreby: Môže vám jej pitie uškodiť?
Čo znamená dátum spotreby na fľašiach s balenou vodou a aké následky na zdravie má jej pitie?
Dátum spotreby na fľašiach s balenou vodou v skutočnosti neurčuje čas, v rámci ktorého je voda ešte vhodná na pitie. Upozorňuje na to britský denník Daily Mail, podľa ktorého tento údaj zodpovedá času, po uplynutí ktorého sa do vody môžu začať uvoľňovať mikroplasty z fľaše.
Mikroplasty sú drobné častice plastov, ktoré merajú okolo dvoch mikrometrov – ľudským okom sú teda nepozorovateľné. Týmto látkam sa začal venovať väčší priestor vo vedeckých kruhoch až v uplynulých rokoch, pričom ich stopy sa už našli v pľúcnych tkanivách, placente či dokonca krvi bežných ľudí.
„Vieme, že tieto chemikálie sa dostávajú do tela aj pomocou plastov,“ uviedla v súvislosti s mikroplastmi Sherri Masonová zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Záleží aj od skladovania
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín pripomína, že väčšinu mikroplastov telo prirodzene vylúči. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN na druhej strane tvrdí, že časť mikroplastov preniká do krvi a usádza sa v dôležitých orgánoch. Čoraz viac výskumov pritom spája mikroplasty so vznikom neurologických porúch, chronického zápalu a porúch metabolizmu a hormónov.
Daily Mail pripomína štúdiu Sary Sajediovej, v ktorej vedkyňa zistila, že ľudia, ktorí pravidelne pijú balenú vodu (pred dátumom jej spotreby) majú v tele asi o 900 tisíc mikroplastov viac oproti tým, ktorí pijú vodu z vodovodného kohútika.
Na druhej strane pitie balenej vody po dátume spotreby môže mať horšie následky nielen na zdravie. Rozklad polyetyléntereftalátu (PET) v plastovej fľaši totiž negatívne ovplyvňuje jej chuť a pach. K rýchlejšiemu rozkladaniu plastov prispieva aj ich skladovanie na slnku, v horúcich teplotách alebo v blízkosti chemikálií s výrazným pachom.
Rakovina močového mechúra: Prečo sú viac ohrození muži?
Vedci identifikovali nečakaný faktor, ktorý prispieva k vzniku rakoviny močového mechúra. Prečo ohrozuje najmä mužov?
3 veci, ktorým sa po očkovaní proti chrípke treba vyhnúť
Minimalizujte riziko vedľajších účinkov, a vyhnite sa trom veciam bezprostredne po očkovaní proti chrípke.
Užívate dlhodobo lieky na pálenie záhy? Takéto môžete mať následky
Lekárka varuje pred dlhodobými rizikami užívania omeprazolu.
Opakované infekcie močových ciest: Stojí za tým smrtiaca diagnóza?
Kedy zápal močových ciest poukazuje na závažné ochorenie? Ošetrovateľka varuje pred ďalšími príznakmi.