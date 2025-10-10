  • Články
Zelenskyj: Rusko čakalo na zlé počasie, aby zaútočilo na energetické zariadenia

  • DNES - 21:56
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Rusko úmyselne čakalo na nepriaznivé počasie, aby mohlo uskutočniť rozsiahly útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Tieto podmienky podľa Zelenského znížili účinnosť protivzdušnej obrany o 20 až 30 percent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zelenskyj novinárom v Kyjeve povedal, že hlavný útok bol v štyroch oblastiach. „Verím, že poveternostné podmienky ovplyvnili našu schopnosť odraziť útok o asi 20 až 30 percent,“ konštatoval.

Rusko v noci na piatok zasiahlo dronmi a raketami ukrajinské energetické zariadenia. Útoky prerušili dodávku elektriny a vody do domácností v Kyjevskej oblasti. Výpadky hlásili aj v celkovo deviatich ukrajinských oblastiach vrátane Doneckej, Charkovskej, Sumskej či Odeskej. Ukrajinské ministerstvo energetiky uviedlo, že v piatok popoludní bolo stále bez prúdu 380.000 odberateľov.

Úder je silný, ale rozhodne nie smrteľný,“ povedal ukrajinský prezident o útokoch. Protivzdušnú obranu pred ruskými útokmi podľa neho potrebuje 203 energetických zariadení na Ukrajine.

Najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK medzičasom oznámila, že po rozsiahlom ruskom útoku na ukrajinskú energetickú infraštruktúru obnovila dodávku elektriny pre najmenej 678.000 domácností a firiem v Kyjeve, informuje AFP.

Zelenskyj tvrdí, že ukrajinské sily tiež odrazili pokus o útok na východe v Doneckej oblasti. „Chceli odblokovať svoje jednotky, no utrpeli straty a stiahli sa,“ objasnil.

Ukrajina podľa prezidenta čaká na objasnenie stavu desiatich systémov protivzdušnej obrany, ktoré prisľúbili Spojené štáty. Vyjadril tiež nádej, že tzv. koalícia ochotných tento mesiac zorganizuje ďalšie stretnutie.

Zdroj: Info.sk, TASR
