Zámerné vypúšťanie medveďov? Poľovníci varujú pred nekalými praktikami
- DNES - 21:39
- Praha
Výskytom medveďov na viacerých miestach sa má zaoberať polícia.
Českí poľovníci vyzývajú na zvýšenú opatrnosť a prešetrenie výskytu medveďov v Česku za posledné dni. Informuje o tom portál novinky.cz, podľa ktorého poľovníci majú podozrenie, že medvede do prírody niekto zámerne vypúšťa.
Medvede sa podľa poľovníkov vyskytujú na troch od seba navzájom vzdialených lokalitách v Česku. „Máme podozrenie, že medvede sú do republiky dovážané a sú zámerne niekým vypúšťané, ale nevieme kým,“ uviedol pre Novinky predseda poľovníckeho združenia Janota.
Poľovníci zaznamenali pohyb medveďov a medvieďat v okolí Karlových Varov na západe, v okolí Pelhřimova pri Jihlave a pri meste Hranice na Morave. Výskyt medveďa až v Karlových Varoch je pritom podľa nich nezvyčajný.
„My ako jednota nemáme problém s tým, že by sa k nám rozširoval prirodzenou cestou medveď, čo sa bežne deje napríklad na hraniciach so Slovenskom. Ale aby sa medveď zatúlal až ku Karlovým Varom týmto spôsobom je nereálne. Klaďme si preto otázku, ako sa medvede v priebehu dvoch týždňov dostali do toľkých lokalít,“ uviedol poľovník.
Výskyt medveďov preverí polícia
Polícia hlásenia o medveďoch preveruje. „V prípade, že sa výskyt medveďa potvrdí, Polícia ČR v spolupráci s odborníkmi na odchyt veľkých šeliem a ZOO Dvur Králové zaistí jeho odchyt a umiestnenie do karantény,“ uviedla.
Polícia zároveň dodala, že v prípade, že sa podozrenie na výskyt medveďa v odľahlých lokalitách potvrdí, pravdepodobne došlo k jeho úniku zo záujmového chovu. Podľa poľovníkov sa v záujmovom chove v rámci celej ČR nachádza šesť alebo sedem medveďov, no ich únik považujú za nepravdepodobný.
