Piatok, 10.10.2025
13°Bratislava

Hamas: Prímerie by nebolo možné bez Trumpa, Blair nie je v správe Gazy vítaný

  DNES - 20:38
  • Gaza


Britský expremiér Tony Blair nebude vítaný v rámci správy povojnovej palestínskej enklávy.

Člen politického byra palestínskeho militantného hnutia Hamas Básim Naím sa v rozhovore pre stanicu Sky News zverejnenom v piatok poďakoval americkému prezidentom Donaldovi Trumpovi za zabezpečenie mierovej dohody v Pásme Gazy. Zároveň upozornil, že britský expremiér Tony Blair nebude vítaný v rámci správy povojnovej palestínskej enklávy, informuje TASR.

Naím tvrdí, že bez Trumpa by nebolo možné dosiahnuť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. „Veríme, že prezident Trump bude aj naďalej osobne zasahovať a vyvíjať maximálny tlak na (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua, aby splnil svoj záväzok,“ vyhlásil. Konštatoval, že Netanjahu už teraz hrozí, že opäť rozpúta vojnu.

Hamas by podľa tohto predstaviteľa bol ochotný ustúpiť v prospech palestínskeho orgánu, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy, no zároveň by naďalej „zostal prítomný v teréne“.

Medzinárodný orgán, tzv. Rada mieru, by dozeral na „technokratický, apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.

Tejto Rade mieru by predsedal Trump a členom má byť aj bývalý britský premiér Blair.

Naím kritizoval myšlienku, že úlohu v správe Gazy by mal zohrávať Blair. Hamas a Palestínčania sa podľa neho na britského expremiéra hnevajú za jeho rolu vo vojnách v Afganistane a Iraku.

Čo sa týka Tonyho Blaira, bohužiaľ, my Palestínčania, Arabi a moslimovia a možno ďalší na svete na neho máme zlé spomienky,“ povedal predstaviteľ Hamasu. „Stále si pamätáme jeho úlohu pri zabíjaní, ktoré spôsobilo tisíce alebo milióny úmrtí nevinných civilistov v Afganistane a Iraku...Stále si ho veľmi dobre pamätáme po tom, čo zničil Irak a Afganistan,“ dodal Naím.

Zdroj: Info.sk, TASR
