Pre viaceré okresy platia meteo výstrahy

Pre viaceré lokality platia do soboty rána meteorologické výstrahy prvého či druhého stupňa.

Na severnom a strednom Slovensku treba aj naďalej počítať so silnejším vetrom na horách. Pre viaceré lokality platia do soboty (11. 10.) rána výstrahy prvého či druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V daných lokalitách sa miestami očakáva na horách v polohách nad asi 1800 metrov silná víchrica.

Foto: shmu.sk

Veternejšie môže byť aj na horách v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina. Platí tam výstraha prvého stupňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
