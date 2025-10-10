  • Články
ANO, SPD a Motoristi sa dohodli na rozdelení rezortov v českej vláde

  • DNES - 19:23
  • Praha
Vláda Andreja Babiša by mala mať 16 členov vrátane premiéra.

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa so šéfom hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomiom Okamurom a predsedom strany Motoristi sebe Petrom Macinkom dohodol na rozdelení rezortov v potenciálnej koaličnej vláde. Babiš to uviedol v piatok vo videu na sociálnych sieťach. Jeho vláda by mala mať 16 členov vrátane premiéra. Deväť postov by malo pripadnúť hnutiu ANO, štyri Motoristom a tri SPD, pričom by im patril aj najvyšší post v Poslaneckej snemovni, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Dal som si za úlohu, že dnes, do piatka, dohodneme rozdelenie rezortov, a to sa nakoniec podarilo. Rokovali sme asi päť hodín,“ povedal Babiš. Hnutie ANO by v potenciálnej vláde malo podľa jeho slov post premiéra a zodpovedalo za osem ministerstiev, konkrétne za rezorty financií, vnútra, spravodlivosti, priemyslu a obchodu, práce a sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a miestneho rozvoja.

Hnutiu SPD by pripadli ministerstvá obrany, dopravy a poľnohospodárstva a Motoristom rezort zahraničných vecí, životného prostredia, kultúry a nové ministerstvo pre šport, prevenciu a zdravie, ktoré by podľa Babiša mohlo vzniknúť. „Tým chceme povedať, ako je pre nás dôležitý šport a pohyb detí rovnako ako boj proti civilizačným chorobám. Je to jedna zo zásadných priorít našej novej vlády,“ podotkol.

Dodal, že na rozdiel od končiaceho kabinetu Petra Fialu neplánuje mať ministra pre európske záležitosti, ministra pre vedu a výskum ani ministra pre legislatívu.

V budúcom týždni sa chce sústrediť na rokovanie o programe, o programovom vyhlásení vlády a ďalších záležitostiach v snemovni.

Zdroj: Info.sk, TASR
