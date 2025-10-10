Mesto varuje pred medveďom, pohyboval sa pri cintoríne
Mesto vykonalo kroky k zvýšeniu bezpečnosti v oblasti, kde videli medveďa.
Mesto Kežmarok upozorňuje obyvateľov a turistov na výskyt medveďa v jeho katastri. Informovalo o tom na svojom facebookovom konte.
Podľa mesta medveďa videli vo štvrtok (9. 10.) vo večerných hodinách v lokalite Nového cintorína a areálu Štart nad sídliskom Sever.
Mesto už malo podniknúť kroky na zvýšenie bezpečnosti v danej lokalite. „Prosíme občanov o vyššiu obozretnosť,“ dodalo mesto v príspevku.
Čo robiť, ak stretnete medveďa
Foto: Michal Ninger/Shutterstock.com
Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR na svojom webe informuje, že v prípade priameho stretu s medveďom je najlepšie pomaly sa vzdialiť. „Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 m) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný,“ informuje zásahový tím.
Podľa odborníkov medveď útočí len zriedka, v 91 percentách prípadov môže urobiť výpad smerom k človeku, no vzápätí sa stiahne. V prípade útoku je najúčinnejšia pasívna obrana: „ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde,“ informoval zásahový tím.
