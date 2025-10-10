  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 10.10.2025Meniny má Slavomíra
14°Bratislava

WHO: Tretina európskych lekárov a zdravotných sestier trpí depresiou

  • DNES - 17:23
  • Kodaň
WHO: Tretina európskych lekárov a zdravotných sestier trpí depresiou

Každý tretí lekár a zdravotná sestra v Európe uvádzajú, že trpia depresiou alebo úzkosťou, vyplýva zo štúdie zverejnenej v piatok európskou pobočkou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Táto miera je päťkrát vyššia ako u bežnej populácie v Európe, uvádza sa v správe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Kríza duševného zdravia medzi našimi zdravotníckymi pracovníkmi je krízou zdravotnej bezpečnosti, ktorá ohrozuje integritu našich zdravotníckych systémov,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

Viac ako každý desiaty uvažoval o ukončení svojho života alebo o sebapoškodzovaní. Je to neprijateľná záťaž pre tých, ktorí sa o nás starajú,“ povedal.

Lekári a zdravotné sestry, ktorí zažívajú násilie, pracujú dlho a na zmeny (najmä v noci), majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť depresie a úzkosti a samovražedných myšlienok. Sestry a lekárky častejšie trpia depresiou a úzkosťou, lekári muži závislosťou od alkoholu, uvádza sa v správe.

Najvyššiu mieru depresie (takmer polovica respondentov) hlásili zdravotnícki pracovníci v Lotyšsku a Poľsku. Najnižšie hlásenú úroveň, okolo 15 percent, mali Dánsko a Island.

Štúdia tiež odhalila, že tretina lekárov a zdravotných sestier zažila v uplynulom roku šikanovanie alebo násilné vyhrážky v práci. Desať percent zažilo fyzické násilie alebo sexuálne obťažovanie a každý štvrtý lekár pracoval viac ako 50 hodín týždenne.

Keďže Európa bude do roku 2030 čeliť nedostatku takmer milióna zdravotníckych pracovníkov, nemôžeme si dovoliť ich stratiť v dôsledku vyhorenia, zúfalstva alebo násilia,“ povedal Kluge.

Správa preto vyzvala na nulovú toleranciu násilia a obťažovania v zdravotníckych zariadeniach, reformu na ukončenie kultúry nadčasov a dlhých pracovných zmien a zaručený prístup k službám duševného zdravia pre zdravotníckych pracovníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin: Nobelova cena za mier stratila prestíž, laureáti neurobili nič pre mier

Putin: Nobelova cena za mier stratila prestíž, laureáti neurobili nič pre mier

DNES - 18:37Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že v minulosti došlo k prípadom, keď Nobelovu cenu za mier získali ľudia, ktorí pre mier neurobili nič.

Španielsko odmietlo Trumpove výroky o jeho vylúčení z NATO

Španielsko odmietlo Trumpove výroky o jeho vylúčení z NATO

DNES - 15:50Zahraničné

Španielsko v piatok reagovalo na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý navrhol vylúčiť túto krajinu z NATO v súvislosti s nedodržaním požiadaviek na vyššie výdavky na obranu.

Cudzie drony zaznamenali už aj nad objektmi v Česku

Cudzie drony zaznamenali už aj nad objektmi v Česku

DNES - 15:26Zahraničné

Nad infraštruktúrou v Česku, predovšetkým však nad vojenskými objektmi, lietajú cudzie drony.

Pri hraniciach so Slovenskom vznikne

Pri hraniciach so Slovenskom vznikne "Údolie dronov"

DNES - 15:23Zahraničné

Samospráva poľského Podkarpatského vojvodstva, ktoré hraničí s Prešovským krajom, plánuje vytvoriť tzv. Údolie dronov a podporiť rozvoj technológií bezpilotných lietadiel v regióne.

Vosveteit.sk
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketaNová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieťPriprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDoxPOZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálovPlánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMSNový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítišTáto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základochAndroid sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbeVedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto rokaSpamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP